El coste de las residencias de ancianos llega de media a los 2.100 euros en Asturias y la Federación vecinal gijonesa pide abordar el problema

Tiempos de tramitación de la dependencia que superan ampliamente el plazo legal de los 180 días, alcanzando en muchos casos los 340 y 450 días; miles de personas en lista de espera en alguna fase del procedimiento, llegando a estimarse en 11.000 las personas que han muerto desde 2017 esperando una ayuda que por ley les correspondía; insuficientes plazas residenciales públicas y concertadas, con precios superiores a 2.100 euros mensuales; y familias soportando costes que deberían corresponder al sistema público.

De todas esas cosas, y más, quieren hablar los portavoces de la Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

La cita la tienen mañana, tras una petición de encuentro que la Federación hizo ya hace varios meses a la Consejera. Quieren "trasladar la preocupación existente entre la ciudadanía por los retrasos en las valoraciones del sistema de dependencia en Asturias, así como por la situación de las plazas y los precios de las residencias públicas".

El informe de diagnóstico que llevarán los vecinos a la reunión habla, en su criterio, de que lo que ocurre en la región más envejecida de España y "describen un sistema que llega tarde para demasiadas personas. No hablamos de estadísticas. Hablamos de ciudadanos que cotizaron toda su vida y fallecen esperando un derecho público", explican desde la Federación.

Afirman que acuden a la reunión "con voluntad constructiva y de colaboración institucional. Sin embargo, esa voluntad no puede sustituir la obligación de trasladar con claridad la situación real que viven miles de personas en Asturias. No estamos ante un problema administrativo menor ni ante una disfunción puntual del sistema. Estamos ante una situación que afecta directamente a la efectividad de un derecho reconocido por ley y que tiene consecuencias humanas irreversibles", sostienen.

El informe de diagnóstico y de propuestas que ha elaborado la Federación para darle a la Consejera incluye un calendario público de reducción de listas de espera, el refuerzo estructural del sistema, el aumento de plazas residenciales y la creación de mecanismos de transparencia y seguimiento del servicio. "Queremos obtener compromisos claros que permitan garantizar el derecho efectivo a la atención a la dependencia en Asturias", insisten.

Desde la representación vecinal se valora que el Principado haya entonado el "mea culpa" en la situación que se vive, pero creen que no es suficiente. "Valoramos que el Gobierno del Principado haya reconocido públicamente la existencia del atasco administrativo y haya anunciado medidas para reducir los plazos. Ese reconocimiento era necesario. Pero debemos decirlo con claridad: El reconocimiento del problema no resuelve el problema".

Entienden que "la ciudadanía necesita algo más que diagnósticos compartidos: necesita certezas operativas". Y esas, para el movimiento vecinal, se traducen en "explicaciones concretas sobre las acciones anunciadas: el plan de choque contra la lista de espera, el número de expedientes acumulados que se prevé resolver, el calendario real de reducción del retraso, la fecha estimada para alcanzar el cumplimiento legal de 180 días, el fefuerzo real del sistema, número exacto de profesionales incorporados y las medidas para evitar que el sistema vuelva a colapsar".