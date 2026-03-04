Decoración comercial buena, bonita y barata para el comercio de Gijón: "El dinero no tiene que ser una barrera"

Tener un negocio con una decoración atractiva o un escaparate que llame la atención de los transeúntes y que a la vez sea económico no es un oxímoron. Ese es el mensaje que se lanzó en la presentación de la iniciativa "Efecto WOW! Comercio y Comunicación Audiovisual", que se presentó en el espacio expositivo La Rampla, en Gijón. La propuesta, que impulsan la Unión de Comerciantes de Asturias y la empresa de publicidad y rotulación Nortegráfico a caballo entre el 4 y el 5 de marzo en dicha ubicación, tiene como objetivo poner en valor la importancia del interiorismo y escaparatismo para el pequeño y mediano comercio, demostrando que mejorar la imagen de marca es posible sin grandes inversiones; unas que, incluso, pueden partir desde tan solo los cien euros.

"Lo que queremos es que lo que premie sea la creatividad para poder vender y comunicar y que el dinero no sea una barrera", manifestó el gerente del colectivo regional de comerciantes, Fernando Clavijo, al que acompañó en el evento el gerente de Nortegráfico, Vicente Fernández, para quien "tenemos más herramientas que nunca para coger ideas y adaptarlas, pero quizás no las estamos utilizando todo lo que podríamos".

La iniciativa decorativa y publicitaria, que este jueves, día 5, ofrecerá un desayuno para los comerciantes interesados y que ya ha completado su cupo de asistencia, tiene una de sus patas en la accesibilidad que permiten las soluciones ofrecidas, la mayoría de ellas "sin obras" y con materiales cuyos acabados son de "alta calidad".

Entre los que se encuentran en exhibición en la muestra, figuran paneles de piedra con revestimiento, entre los que se ofrecen más de 100 opciones diferentes con diseños que van desde la imitación a piedra, pasando por otros parecidos a la madera y que permiten renovar por completo el aspecto que lucen las paredes de los establecimientos, tal como explico Fernández.

Otra de las alternativas disponibles son las láminas vinílicas, conocidas como "cover style", un componente flexible que cuenta con diseños de colores, metalizados, etc. y que se puede aplicar tanto a los muros como a otros componentes del mobiliario para conseguir un "acabado prémium". En este caso, el ramillete se va hasta casi el medio millar de opciones diferentes, aunque también existe la posibilidad de personalizarlos, precisó el responsable de Nortegráfico, que piensa que "ahora más que nunca" es el momento de dar rienda suelta a la creatividad, ya que "la información fluye más que nunca".

Elementos digitales

La inclusión de elementos digitales en los puntos de venta también es una de las cuestiones a tener en cuenta. De esta manera, este proyecto decorativo para comerciantes pone a disposición en el catálogo la integración de pantallas multimedia de todo tamaño y condición para su instalación en escaparates, mostradores o entre la exposición de productos.

La mayoría de ellas, eso sí, con un formato vertical, para que haya transvase de contenidos entre las redes sociales y el "mundo real", la llamada omnicanalidad. "Queremos utilizar el 'storytelling' que se realiza de las redes y buscar esa homogeneidad de mensaje tanto en la parte online como en la parte offline, que es lo que defendemos mucho en la Unión", precisó el gerente de la asociación regional.

La singularidad también es una de las metas a conseguir dentro del pequeño y mediano comercio, en contraposición a las grandes cadenas, que presentan "un diseño centralizado" y que "son todas iguales". Con este punto como referencia, Clavijo defendió que la importancia de la diferenciación ante las multinacionales para aupar a un pequeño comercio que es "uno de los elementos que más ciudad hace".

En este sentido, se destacó la relación entre el ámbito comercial y el sector de turismo, que en Gijón bate récords de visitantes y de ingresos ejercicio tras ejercicio. A este hilo, Clavijo manifestó que cuando alguien recuerda Gijón, rememora "dónde compró y dónde comió", y "cuanto más auténtico y más diferentes sean esos sitios mejor será el recuerdo de la ciudad para el visitante", repercutiendo este estándar en calidad a su vez en "más cómodo también" para los autóctonos.