La empresa que recurre el contrato de contenedores de ropa medita acudir a los tribunales

Sin descartar emprender acciones legales, Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recurrido la decisión municipal de paralizar el contrato para la gestión de los contenedores de ropa usada en la ciudad y acusa al Consistorio de "favoritismos" hacia Cáritas, la entidad que había quedad excluida de este concurso público. Humana, que había resultado adjudicataria de ese proceso, asegura también estar estudiando la cuantía económica de una posible indemnización, en la que incluirían "los medios técnicos y humanos" que iba a destinar a prestar el servicio y también el lucro cesante que sufriría si se queda sin poder gestionar un servicio que, de acuerdo a la licitación, iba a durar cinco años. "El Ayuntamiento ha hecho una chapuza para favorecer a Cáritas y ha retorcido la legalidad para que gane su favorito o, más bien, para que no gane una empresa que es más eficiente", señaló Rafael Mas, director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana.

El representante de la entidad explicó esta mañana que la fundación ya cuenta con cinco empleados en la región y que al saberse ganadores de la licitación se había aprobado contratar a otros tres. Defendió también que los pliegos de ese contrato "eran públicos" y que las empresas aspirantes, por tanto, conocían los requisitos que se planteaban. Recordó que este concurso se adjudicó en julio a favor de Humana, ganadora del lote 2, y de Insertega, adjudicataria del lote 1.

En agosto, después, Cáritas presentó un recurso, como ya es sabido, al entender que su propuesta no había sido puntuada correctamente. "A ese recurso no se llegó a contestar, pero se entiende como desestimado por silencio administrativo. Emulsa no ha visto irregularidades", razonó Mas. Ya más recientemente, un informe de la asesoría jurídica municipal apreció incongruencias en esos pliegos y Emulsa, la empresa que licitaba el contrato, decidió suspenderlo. La interpretación que hace Humana de esto, según Mas, es que ese informe jurídico "se encargó fuera plazo" y no aporta a su juicio "ninguna razón real" para anular esa licitación. "La ley señala que los desistimientos deben fundarse en infracciones no subsanables durante el proceso. Y ese informe no recoge defectos no subsanables porque no los explica, solo los enumera", afirmó Mas.

Las peticiones

Mas explica que las peticiones de Humana son que se suspenda ese desistimiento, que "se obligue a Emulsa" a firmar el contrato con ellos y que se les "compense por daños y perjuicios", si bien esto último no se ha cuantificado en una cifra concreta. Reprochó también que, al suspenderse este contrato, el servicio de recogida de ropa usada en contenedores lo sigue gestionando Cáritas, que es quien asume este servicio mediante convenio desde hace más de una década en la ciudad. Insertega, por su parte, ha confirmado a este periódico que también ellos han iniciado "el proceso para solicitar la reparación del daño de dicha resolución unilateral".