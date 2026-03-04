Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la enfermería y con el protocolo antisuicidio: así ha pasado las primeras horas en la cárcel el detenido por el crimen del mendigo de Gijón

Se ha activado el protocolo de prevención de suicidios del Centro Penitenciario de Asturias donde permanecerá de forma provisional a la espera del juicio

VÍDEO: C. Tamargo / FOTO: Marcos León

Carlos Tamargo

En el módulo de enfermería y con el protocolo de prevención de suicidios activado. Así ha pasado A. M. R., único sospechoso acusado de la muerte violenta de L. A. A. P. ocurrida el pasado viernes en la plaza Nicanor Piñole, sus primeras horas en el Centro Penitenciario de Asturias después de que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 decretara su ingreso en prisión provisional.

La orden atendió la petición elevada por el Ministerio Fiscal que ve al único investigado como presunto autor de un delito de homicidio por acabar con la vida del hombre con el que pernoctaba en la entrada de un local abandonado del centro de Gijón.

Las pruebas recabadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udef) apunta a él, así como el hecho de que el propio investigado confesara de forma voluntaria el crimen y llevar a los agentes hasta la navaja con la que, presuntamente, apuñaló en el cuello a la víctima y, posteriormente, escondió en una alcantarilla próxima, tal y como adelanto LA NUEVA ESPAÑA.

La colaboración ciudadana y la rápida intervención policial fueron claves para dar con el paradero de A. M. R., detenido poco después del hallazgo del cadáver. Las manchas de sangre de su ropa y la falta de explicaciones fueron motivo suficiente para detenerlo y trasladarlo a dependencias policiales donde estuvo recluido durante tres noches.

Con la vía judicial ya avanzada, el siguiente paso será la celebración de la vista oral, pendiente de fecha, que determinará si fue el autor de un presunto delito de homicidio.

