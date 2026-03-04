La Escuela de Idiomas acoge un mercadillo librero solidario

La Escuela Oficial de Idiomas de Gijón fue este miércoles, 4 de marzo, escenario de un mercadillo del libro solidario, una iniciativa que partió desde la Fundación Aida Books&More, ligada a la cadena de librerías homónima. Lo recaudado a través de dicha venta de ejemplares se destinará a la evacuación de menores con cardiopatías de Guinea Bissau y a una escuela de niñas de Bangladesh, medida orientada a evitar el matrimonio infantil.