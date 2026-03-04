Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ferla Megía en el teatro Jovellanos

Un momento de la actuación.

Un momento de la actuación. / Juan Plaza

Fernando Labrador Megía (Feleches, Siero, 1998), conocido artísticamente como "Ferla Megía", fue el protagonista este jueves de una nueva cita del ciclo "Encaja2" en el teatro Jovellanos en un recital que sirvió para unir la electrónica de vanguardia con la raíz etnográfica del Principado.

Ferla Megía en el teatro Jovellanos

Gijón acoge hoy una jornada sobre empleabilidad en hostelería y turismo

La izquierda y los vecinos reivindican intervenir en el mercado de vivienda de La Arena y Cimavilla: "Algo hay que hacer, la situación es insostenible"

Gijón inaugura la exposición que rememora la ropa femenina de los años veinte del siglo XX

Arranca en Gijón la 35.º Muestra de Artes Plásticas de Asturias: "Fortalece el talento juvenil"

La Escuela de Idiomas acoge un mercadillo librero solidario

Gijón "desaparece" con el avance de la bruma y vuelve la lluvia a la ciudad

Una academia de inglés de El Llano gana un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

