Gerardo M. Fernández, psicólogo clínico y pedagogo: "La dopamina no es placer, es 'quiero más; por eso el móvil engancha a los jóvenes"

Gerardo M. Fernández González (El Entrego, 1951), doctor en Pedagogía y psicólogo clínico, desarrolló su carrera durante 32 años en esta área, tanto como inspector de educación como profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Basándose en las últimas evidencias de la neurociencia y de Uniced, advierte que el 78 por ciento de los niños de primaria ya utiliza redes sociales de forma ilegal -el mínimo autorizado son 14 años, en vistas de ampliarse a los 16- y denuncia la alteración del desarrollo del lóbulo prefrontal que provoca el uso constante de estas plataformas y de los dispositivos móviles, ante los que la realidad "juega con desventaja" por la descarga dopamínica artificial que acarrean. El experto inauguró esta tarde en el Antiguo Instituto las jornadas educativas "La influencia de móviles y redes sociales en la salud mental de la juventud" con una ponencia sobre las adicciones digitales en este segmento de edad. El acto se enmarca en una programación impulsada hasta el seis de marzo en el Antiguo Instituto por la Fundación Municipal de Cultura.

¿Dónde se sitúa hoy la frontera entre un uso intenso de la tecnología y lo que ya es una patología?

Las adicciones conductuales son iguales que a sustancias. Se trata de poner límites y normas para contrarrestar peligros inminentes. Países como Australia son pioneros en prohibir el acceso a redes antes de los 16 años y la Unión Europea camina hacia lo mismo con la Ley de Servicios Digitales. Debemos exigir responsabilidades a las plataformas para favorecer que un niño de corta edad no acceda a contenidos que son muy problemáticos para ellos. Es fundamental establecer estas normas para evitar que los menores se expongan a riesgos que no pueden gestionar por su propia inmadurez.

¿Es suficiente con que los padres deleguen la supervisión en filtros tecnológicos?

Es necesario que los padres tomen responsabilidad en el tema. Aplicaciones como "Family Link" o "Custodio" ayudan a controlar tiempos y horarios, pero son solo un apoyo; lo fundamental es que los padres supervisen activamente qué ocurre tras la pantalla. Así pueden tener una información valiosa a través de estas aplicaciones, pero deben realizar un acompañamiento con los niños o los jóvenes.

¿Ha empeorado la salud mental adolescente con las redes sociales?

Hay que partir de la base de que no se le puede echar toda la culpa a las redes, pero es cierto que la edad media para acceder al móvil está ya en torno a los 10,8 años. Poner un dispositivo con acceso ilimitado en manos de un niño de tan corta edad entraña un serio peligro. Detectamos riesgos graves como el ciberacoso, la presión por la imagen y el acceso a la pornografía a edades muy tempranas. Todo esto influye en factores biológicos, sociales y de personalidad, provocando cuadros de ansiedad o bajadas de autoestima que son inéditos a esas edades.

¿Por qué resulta tan difícil para un joven soltar el teléfono?

El móvil genera una adicción de conducta porque produce dopamina, el motor que genera la motivación en los jóvenes. Pero la dopamina en realidad no es placer, es "quiero más cada vez más"; esa es la clave de por qué el móvil engancha a los jóvenes de forma compulsiva. Debemos ser conscientes de que la vida real está jugando con desventaja y que lo que es leer, estudiar, conversar o simplemente aburrirse requiere recompensas mucho más lentas y a los jóvenes cada vez les interesa menos lo que no sea una pantalla.

¿Qué ocurre en el cerebro de un menor enganchado a estas aplicaciones?

A nivel cognitivo se ve muy afectado el lóbulo prefrontal, donde está el tema de la atención, de la concentración o el control de impulsos. Estamos alterandoselo en un momento en el que todavía se está formando, ya que su proceso madurativo es lento y puede llegar hasta pasados los 20 años. Someter un cerebro inmaduro a este bombardeo compromete su capacidad futura para gestionar la voluntad. Hay una cierta inmadurez todavía si se enganchan a edades prematuras en ese tipo de conductas adictivas.

¿Existen riesgos ocultos que las familias suelen ignorar?

Aparte del ciberacoso, me preocupan especialmente el “sexting” (conversaciónes de índole sexual) y el “grooming” (donde adultos pederastas contactan con menores para quedar con ellos y después chantajearles). Estos contenidos desbordan por completo la madurez del niño y le ocasionan verdaderos trastornos y una mala educación sexual. Son conductas que están a la orden del día en Internet y que entrañan un peligro serio cuando se pone un móvil en manos de pequeños que no tienen herramientas para defenderse.

¿Es real el impacto de este uso constante en el rendimiento escolar?

Hay una incidencia clara. El neurocientífico Michel Desmurget ha escrito libros sobre este tema, como "La fábrica de cretinos digitales", donde explica cómo influye el abuso de la red en la capacidad de atención. Está comprobado que cuando un niño recibe un “like” o una notificación, eso genera una distracción inmediata y el alumno tarda bastantes minutos en volver a concentrarse en la tarea que estaba haciendo. Esto tiene una repercusión directa en el rendimiento académico.

Resulta paradójico que la era de la máxima conectividad sea la de la soledad.

A pesar de tener "millones de amigos" en redes sociales, como decía la canción de Roberto Carlos, los jóvenes sienten hoy más aislamiento y soledad que nunca. Muchos se amparan en el anonimato, pero hay una falta real de relaciones sociales y de hábitos saludables. Se está perdiendo la comunicación verbal en favor de una conexión digital vacía. Solo hay que ver a grupos de jóvenes reunidos en la calle donde todos están mirando su móvil y apenas se interrelacionan entre sí.

¿Prohibir el acceso a redes hasta los 16 años es solución o parche?

El 78% de los niños de primaria ya está en una red social cuando legalmente no podrían estar hasta los 14 años. Hay que obligar a las plataformas a que no geolocalicen menores ni accedan a sus cámaras, y penalizarlas con multas importantes si no cumplen. La nueva ley europea pretende eliminar técnicas como el “scrolling”, el desplazamiento de la pantalla rápida e infinita, que genera el mantener la conducta durante mucho tiempo.

¿Qué señales deben encender las alarmas en casa?

Seis de cada diez menores duermen con el teléfono al lado en la mesilla y eso es un peligro. Los padres deben dar ejemplo además, porque los jóvenes son esponjas y espejos que se reflejan en lo que ven en sus padres. No basta con decir que no usen el móvil si los padres no apartan el suyo ni en las comidas. Hay que regular los tiempos de uso y ofrecer alternativas atractivas fuera de la tecnología. Debemos educar en un uso razonable porque la tecnología ha venido para quedarse.