Gijón acoge hoy una jornada sobre empleabilidad en hostelería y turismo

Arrojar luz en la generación de empleo en dos de los sectores críticos de la ciudad. Ese es el objetivo de la jornada sobre las perspectivas a futuro en estas áreas que Centro Municipal Integrado de El Coto acoge este jueves plagada de charlas y coloquios. La actividad, bautizada bajo el título de "Impulsa tu futuro y activa tu talento", se dirige a estudiantes y profesionales de hostelería y turismo y constará de una sesión intensiva que se extenderá entre las 9.30 y las 14.30 horas.

La cita contará, en representación municipal, con la apertura Carla Álvarez, directora general de Promoción del Empleo del Ayuntamiento y Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón, mientras que Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, será la encargada de cerrar el día.

En cuanto a la programación en sí, arrancará tras los citados discursos de bienvenida con una sesión de coaching, que impartirá a las 10.15 horas Begoña Medio, de El Mostrador Market, destinada a dar las claves para "activar" el talento en las áreas de hostelería y turismo.

Tras un desayuno destinado a tejer redes de contactos, a las 11.45 horas se iniciará la mesa redonda “Oportunidades profesionales, perfiles más demandados, itinerarios de acceso al empleo”. En las butacas de los tertulianos se sentarán Tomás Santos, director de Recursos Humanos y Formación de Tierra Astur; Leire Fernández, responsable de Recursos Humanos en Coalla; Javier Rodríguez, jefe de servicio de Orientación, Formación y Empleo de ALPEE, y Luisa Pérez, directora de la oficina de empleo El Coto (Sepe), bajo la moderación de Luis Díaz, director-gerente de Promoción Empresarial y Turística de Gijón S.A. (Petsa).

No será el único coloquio. A las 12.25 horas le seguirá otro, que pondrá el foco en la “Oferta formativa y salidas profesionales". Al respecto de esta cuestión disertarán Eduardo Antonio del Valle Tuero, vicedecano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales; Roberto Suárez, director del CIFP Hostelería y Turismo de Gijón; Paula Álvarez, asistente de dirección Viajes Vantur; María Martínez, responsable de calidad en Restaurante Los Nogales; Élida Suárez, directora El Môderne Hotel y Alejandra Prendes, comercial en el Hotel NH Gijón. En este caso, modera Patricia García, Directora General de Innovación y Promoción de Gijón.

Tras una intervación de recopilación de las conclusiones de la jornada y el cierre institucional, se trasladará a los asistentes a las instalaciones de ALPEE y se les invitará a inscribirse en la agencia de colocación.