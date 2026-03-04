Gijón "desaparece" con el avance de la bruma y vuelve la lluvia a la ciudad

Un fenómeno habitual en la ciudad. Poco antes de oscurecer, la bruma se fue abriendo paso desde la costa haciendo "desaparecer" más de una parte de Gijón, especialmente las más próximas al litoral como el Muelle o el cerro de Santa Catalina.

La jornada en la capital marítima del Principado fue soleada durante todo el día, con una temperatura media que supera los 11 grados. Poco antes del mediodía, incluso, se superaron los 15 grados. Esos cielos despejados, no obstante, comienzan a cambiar a partir de mañana.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorológía (Aemet) prevé precipitaciones a partir de las doce del mediodía de mañana jueves, lluvias que se mantendrán durante los próximos días en la ciudad. La temperatura oscilará entre los 8 y los 16 grados.