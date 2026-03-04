Gijón "desaparece" con el avance de la bruma y vuelve la lluvia a la ciudad
La previsión meteorológica cambiar a partir de mañana
B. Z. C.
Un fenómeno habitual en la ciudad. Poco antes de oscurecer, la bruma se fue abriendo paso desde la costa haciendo "desaparecer" más de una parte de Gijón, especialmente las más próximas al litoral como el Muelle o el cerro de Santa Catalina.
La jornada en la capital marítima del Principado fue soleada durante todo el día, con una temperatura media que supera los 11 grados. Poco antes del mediodía, incluso, se superaron los 15 grados. Esos cielos despejados, no obstante, comienzan a cambiar a partir de mañana.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorológía (Aemet) prevé precipitaciones a partir de las doce del mediodía de mañana jueves, lluvias que se mantendrán durante los próximos días en la ciudad. La temperatura oscilará entre los 8 y los 16 grados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido