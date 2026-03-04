Gijón inaugura la exposición que rememora la ropa femenina de los años veinte del siglo XX

Una muestra que invita a explorar los cambios que se produjeron en el vestuario femenino asturiano hace un siglo. Así es "Años veinte del siglo XX. El estilo de la revolución feminista", la exposición que se inauguró esta tarde en el Antiguo Instituto.

La iniciativa está enmarcada en una nueva edición de "Moda con historia", un proyecto impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Del diseño de la muestra se ha encargado Ramón Isidoro.

La exposición pone el foco en que los años veinte del siglo XX se vivieron unos años en los que "la moda se convirtió en un reflejo tangible de la emancipación de la mujer", con siluetas más liberadas, cortes más prácticos y una estética que rompió con las normas anteriores.

En la presentación de la exposición estuvieron, la edil de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro; el director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Aitor Martínez Valdajos; la jefa del departamento de Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Verónica Rodríguez; el director de programas de la Fundación, Luis Alberto Fernández, y la técnica de los fondos museográficos del Muséu del Pueblu d'asturies, Elena Pérez.

La muestra estará activa hasta el 29 de marzo. Se podrá visitar de 17.30 a 20.30 horas de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas los sábados, y de 12.00 a 14.00 horas los domingos.