Impulso nacional para la empresa gijonesa Fourstrain Labs, centrada en el desarrollo de ingredientes sostenibles mediante fermentación de precisión

La empresa gijonesa Fourstrain Labs ha sido una de las siete firmas seleccionadas en la tercera edición de StartBEC, el programa impulsado por AINIA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para acelerar soluciones innovadoras con aplicación industrial.

Fourstrain Labs está centrada en el desarrollo de ingredientes funcionales mediante fermentación de precisión. Con ello, la empresa ofrece alternativas sostenibles a ingredientes de origen animal para los sectores alimentario, nutracéutico y cosmético. Su propuesta tecnológica, destacan desde la empresa, se orienta "a mercados de alto valor añadido, donde la demanda de soluciones sostenibles, eficientes y escalables continúa en crecimiento".

Desde Fourstrain Labs confían que su participación en StartBEC les permitirá reforzar la validación tecnológica de sus desarrollos en entornos preindustriales, así como optimizar procesos de escalado y acelerar su conexión con potenciales socios industriales y oportunidades de mercado.

Acompañamiento tecnológico especializado

Este programa de AINIA y el Ministerio de Agricultura ofrece a las startups seleccionadas, acompañamiento tecnológico especializado hasta septiembre, reduciendo riesgos asociados a fases críticas de crecimiento empresarial.

Más allá de Fourstrain Labs, en esta tercera edición de StartBEC se han seleccionado a las empresas Blauver Foods, S.L. (Lleida), CarbonX Engineering Solutions S.L. (Valladolid), Clic Recycle S.L. (Barcelona), ODS Protein S.L. (Pontevedra), Omix Circular Technologies S.L. (Alicante) y Ecosoilsanna S.L. – Organic Sanna (Zaragoza).

Todas estas empresas tienen en común un modelo de negocio "basado en la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y la tecnología aplicada, contribuyendo al desarrollo de una bioeconomía más competitiva y resiliente", remarcan desde AINIA.