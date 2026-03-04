La izquierda y los vecinos reivindican intervenir en el mercado de vivienda de La Arena y Cimavilla: "Algo hay que hacer, la situación es insostenible"
"Foro y PP defienden la vivienda como negocio, no como derecho", denuncia IU, que afea junto a PSOE y Podemos al gobierno local su rechazo a las zonas tensionadas
"Si el Ayuntamiento tiene otras alternativas, que las expongan", pide la representación vecinal
El contundente rechazo que, vía alegación formal, ha mostrado el gobierno municipal de Foro y PP a la intención del Principado de declarar Cimavilla y La Arena como zonas residenciales tensionadas ha sido duramente cuestionado tanto por los tres partidos de la izquierda en el Ayuntamiento como por la representación vecinal de ambos barrios, que más allá de pugnas políticas reivindican medidas que permitan solventar el problema de acceso a la vivienda que se vive en sus territorios con precios cada vez más altos tanto en compraventa como en alquiler. "La situación es insostenible", explican los vecinos.
"Aplicar el mantra de que el mercado se regula solo significa dejar tirados a los vecinos que no pueden acceder a una vivienda o tienen dificultades para mantener la que tienen. Foro y PP defienden la vivienda como negocio y no como derecho", denunció el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, para quien los argumentos en contra de la declaración esgrimidos en sus informes tanto por la concejalía de Urbanismo como por la Empresa Municipal de la Vivienda –la primera bajo la dirección política de Foro y la segunda del PP– "no se sostienen, no llegan siquiera al nivel de un comentario de texto escolar".
No es baladí la reflexión de Suárez Llana como portavoz de la organización política a la que pertenece Ovidio Zapico, quien impulsa esas declaraciones como consejero de Vivienda.
"Van en contra del deseo expreso de los vecinos de Cimavilla y La Arena y tratan el asunto como un arma de oposición política en lugar de analizar la medida desde un punto de vista técnico", denunció por su parte el socialista Tino Vaquero. El edil defendió la idoneidad de las medidas que conlleva la declaración, sobre todo en cuanto a la limitación de los precios de los alquileres, poniendo ejemplos de Navarra, Cataluña o el País Vascos, donde se consiguieron bajadas de entre un 5 y un 10%. Vaquero criticó, además, que el gobierno gijonés rechace la actuación del Principado sin ofrecer nada a cambio: "en tres años no se ha promovido ni una sola vivienda a instancias del Ayuntamiento".
"Realmente indignada" con la posición del gobierno local se declaró la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien fue precisamente la que abrió el camino a esas declaraciones con una iniciativa en el Pleno en noviembre de 2023 que salió adelante por la abstención de Foro y PP. En marzo de 2025 los socios de gobierno tramitaron otra proposición plenaria en contra de esas declaraciones. "Y ahora dicen que falta lealtad institucional", ironizó Suárez en referencia a una de las alegaciones municipales contra el Principado.
Alarmismo de sesgo ideológico
También alega el Ayuntamiento que la declaración de zonas tensionadas puede generar un efecto de subida de precios, freno a las rehabilitaciones y trasvase de alquileres de larga duración a alquileres temporales o turísticos en los dos barrios. "Un intento de alarmismo que no tiene que ver con la realidad sino con su sesgo ideológico. Dan la espalda a la ciudadanía", concretó Suárez, que vuelve a llevar la cuestión al Pleno de este mes.
Desde la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla, su presidente Sergio Álvarez tiene claro que toca actuar "cuando los vecinos tienen que irse del barrio víctimas de la especulación, hay edificios enteros convertidos en apartamentos vacacionales y por un piso de dos habitaciones y no más de 60 metros cuadrados pagas como mínimo 800 euros. Es insostenible". En ese algo que hacer la opción como zona tensionada de que se limiten precios y el numero de viviendas turísticas es importante para los vecinos. " Si el Ayuntamiento de Gijón ve otras alternativas para paliar está situación que las exponga. No conocemos su alternativa", replica Álvarez.
"Aquí es imposible alquilar, y menos comprar"
Desde La Arena, la presidenta vecinal María José Cuervo también tiene claro que "algo habrá que hacer ya que para una familia trabajadora o para unos jóvenes es imposible alquilar aquí y menos comprar. En los dos últimos años los precios de compra en el barrio han subido un 36% y los alquileres un 21%". Cuervo considera que desde el Ayuntamiento "no han estado muy acertados al hablar de deslealtad institucional o posibles problemas jurídicos, así como que se retirarían del mercado de alquiler los pocos pisos existentes para alquilar".
El Principado mantiene la corrección de sus estudios –cuyos datos pone en duda el Ayuntamiento–y el cumplimiento de las condiciones tanto de La Arena como de Cimavilla para ser declarados barrios tensionados. Tras el proceso de alegaciones al diagnóstico previo, el plan de la consejería de Vivienda pasa por abrir un periodo de audiencia con el ayuntamiento de Gijón y el resto de los ayuntamientos implicados para consensuar las medidas correctoras a aplicar en cada caso.
"Arreglar Emilio Tuya es positivo pero se necesita un buen repaso a todo el barrio", dice la líder vecinal de La Arena ante los planes de obras del Ayuntamiento
"Un buen repaso a todo el barrio" es lo que pide María José Cuervo, presidenta de la asociación vecinal de La Arena. Para la líder vecinal la decisión del Ayuntamiento de acometer una reforma integral en parte de la calle Emilio Tuya es "necesaria y positiva" pero se queda un poco corta. "Hace falta aùn un buen repaso de aceras en otras calles como Aguado, Hurlé, Marqués de Urquijo...", explica dando voz también a las quejas de algunso vecinos por las molestias que van a conllevar las obras.
Ahora mismo sobre La Arena hay una triple programación de obras. Por un lado, Infraestrucutras ha incluido tramos de Aquilino Hurlé y Emilio Tuya dentro de su macroplan de pavimentación de calles para los próximos años. Por otro, a licitación acaba de salir por unos 650.000 euros una actuación integral compartida por Infraestructuras y la Empresa Municipal de Aguas en el tramo de Emilio Tuya, entre Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla. Y, como tercera pieza del puzle, la EMA ya tiene redactado un proyecto de 930.000 euros para renovar las redes de abastecimiento de agua y saneamiento que pasan por las calles Piles, Marqués de Urquijo, Manso y avenida de Castilla. Esta última obra comenzará tras el verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido