Marujita Díaz se cuela en la celebración del 8-M del Pueblu d'Asturies

Posa Marujita Díaz con unos espléndidos treinta y pocos años; también una miliciana en los montes de Valdés; y una agricultora de Puertas de Cabrales, una mecanógrafa de Cabañaquinta, una kioskera de un puesto de prensa de Sama, una campesina de Tineo y varias mujeres más retratadas magníficas en posados de estudio. Todas ellas son las protagonistas de la exposición "Mujeres de frente. Retratos femeninos en la colección del Muséu del Pueblu d'Asturies (1890-1971)", el montaje que han hecho desde el centro museístico gijonés para sumarse a la conmemoración del Día de la Mujer.

Con ese fin, y con el de aproximar su patrimonio cultural a las personas que pasean por la calle, la exposición de retratos se ha instalado en la valla exterior del recinto. La muestra no solo habla de mujeres. También habla de la historia de la fotografía, que tuvo en el retrato su género más universal.

En total son doce primeros planos de mujeres "que miran de frente a la cámara, al fotógrafo, al espectador o a la vida. Son mujeres de épocas, clases sociales, ocupaciones, edades y formas de vestir diferentes, cuya manera de posar ante la cámara fue evolucionando a lo largo de los años", explican los promotores de la muestra.

Tan importantes como ellas son los autores de los trabajos, fotógrafos y fotógrafas que tienen en su labor un punto de dedicación artística. Así, tal como detallan desde el Muséu, están los fotógrafos profesionales de estudio como Ramón G. Duarte (1862-1936), de Avilés y Oviedo, "probablemente uno de los mejores retratistas de la historia de la fotografía asturiana"; Benjamín R. Membiela (1875-1944) de Cangas del Narcea; Lorenzo Cabeza (1876-1965) de La Felguera; Feliciano Pardo (1870-1947), de Oviedo; el fotoperiodista Constantino Suárez (1899 - 1983), de Gijón / Xixón; el fotógrafo de calle Valentín Vega (1912-1997), de El Entrego.

Algunos otros son fotógrafos aficionados, como Edmundo Lacazette (1859-1914), de Oviedo, y Miguel Rojo Borbolla (1874-1930), de Puertas de Cabrales. "En este ámbito fotográfico, en el que la visión hacia lo femenino fue preferentemente masculina, la mujer tiene su representación en la antropóloga María Cátedra (1947), que hizo su trabajo de campo entre los vaqueiros del concejo de Tineo a comienzos de los años setenta del siglo pasado", reseñan.

Lo de Marujita Díaz es un añadido pintoresco. El suyo es un retrato de un fotógrafo anónimo que le tomó la foto en 1965, cuando la artista tenía 33 años. La imagen pertenece al archivo fotográfico personal de la popular cantante y actriz, integrado por 247 fotografías, que se conserva en el Muséu del Pueblu d'Asturies, donde ingresó por donación de Javier García-Villalba Sotos, de Madrid, en 2017.