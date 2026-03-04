Movilización por el 8M: la Asociación Feminista comparte su fondos de arte con los asturianos

La Asociación Feminista de Asturias (AFA) Clara Campoamor saca a la luz sus fondos artísticos en una exposición inaugurada este lunes en el Museo Casa Natal de Jovellanos, en Gijón. "Depósito de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor-AFA", que así se titula, permanecerá abierta al público hasta el 5 de abril y reúne obras de cuatro artistas contemporáneas depositadas en la institución gijonesa. Con ellas, según sus responsables, AFA "contribuye al enriquecimiento de la colección del museo al tiempo que visibiliza la obra de mujeres creadoras de nuestro entorno más cercano".

"Esta exposición ha sido todo un regalo y un poco una sorpresa, que nos entusiasmó. Este es un depósito abierto, no es sólo para guarda y custodia sino que debe visibilizarse", manifestó la presidenta de AFA, Gloria García Nieto, durante el acto inaugural. La organización conmemora este año su 50.º aniversario con diversas actividades, entre ellas, esta en Gijón.

Platos intervenidos de María Gimeno. | MARCOS LEÓN

La colaboración entre AFA y el Museo Casa Natal de Jovellanos se remonta al año 2019. De entonces data el depósito del cartel "La niña de las hilaturas", una obra de Mabel Lavandera (Gijón, 1951), realizada en 1987 con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Asturias. Se trata, según el centro de arte, de una obra "representativa de las dotes artísticas y el carácter comprometido de su autora, que encuentra en la ilustración, y especialmente en el cartel, un medio idóneo para desarrollar su amplio registro creativo". La producción artística de Mabel Lavandera, añaden, "se mueve desde la figuración con ecos del pop a la abstracción". Aquel primer depósito, además, propició la donación por parte de la artista de la serie "El GIRO", 11 acuarelas que desarrollan el proceso creativo que culminó en un cartel contra la violencia de género encargado por Ayuntamiento de Oviedo en el marco de las celebraciones del 25N.

La exposición inaugurada este lunes presenta cuatro obras de Mabel Lavandera, las tres acuarelas de la mencionada serie y "La niña de las hilaturas". Junto a ellas se muestran las de otras tres artistas: Elena Rato (Noreña, 1979), de la que el Museo Casa Natal de JOvellanos aún no contaba con ninguna obra, representada con "Guante rosa sobre negro"; María Álvarez (Luanco, 1958), con una larga y reconocida trayectoria en el sector del grabado y la estampación, con dos ejemplares de "Contra viento y marea", una estampa serigrafíada, y María Gimeno (Zamora, 1970), con dos piezas, dos platos de loza intervenidos con reproducciones de los autorretratos de Frida Khalo y Maruja Mallo, realizados en colaboración con la ceramista Marta Lorca y que forman parte de un proyecto titulado "Queridas viejas".

A la presentación de la exposición asistieron, además de la presidenta de AFA, Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón; Saturnino Noval García, director del Museo Casa Natal de Jovellanos.