Una nueva marquesina y una reordenación del tráfico "más lógica": los cambios de la gijonesa plaza del Carmen tras su reforma

La reforma del entorno del Carmen se da por terminada y desde esta mañana los vehículos circulan por una glorieta con asfalto renovado y con sus calles aledañas también con pavimento a estrenar. La actuación incluye una reordenación del tráfico “más lógica”, a juicio del edil forista Gilberto Villoria, y también dos mejoras que reclamaban las entidades: una nueva marquesina frente a la que ya había —y que evita que los pasajeros ya no tengan que esperar a la intemperie por ninguna ruta de bus— y el nuevo paso elevado en Munuza, más seguro y más accesible para los peatones.

Así quedado la reforma de la gijonesa plaza del Carmen (en imágenes) / Fernando Rodríguez

Villoria visitó la zona ya adecuada junto a Lara López Castro, directora general de Infraestructuras. También junto a Mónica Oviedo, responsable de Cocemfe y de Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de la Mocedá. “El Conseyu pedía esta nueva marquesina, sobre todo por el servicio de los búhos, y el nuevo paso de peatones es ahora mucho más accesible y seguro que Cocemfe lo agradece. En la nueva marquesina también hemos puesto pavimento podotáctil, como marca la norma”, señaló Villoria.

Explicó el concejal de Infraestructuras que la actuación abordó 4.000 metros cuadrados e incluye la propia plaza del Carmen, la calle Munuza hasta su entronque con Los Moros y las vías aledañas de Felipe Menéndez y Álvarez Garaya. Con la nueva marquesina se han ampliado 20 metros cuadrados de acera. La inversión ha sido 127.000 euros.

Cambios en el tráfico

Además, las obras de asfaltado, ahora ya con las nuevas líneas pintadas, traen consigo una ligera reordenación del tráfico, con la unificación en un único carril en la salida de la plaza hacia Munuza. “Antes había dos carriles que confluían y no tenía sentido, así que aprovechamos para eliminar uno de ellos”, razonó el edil. En la glorieta, además, la circulación ahora se ordena de tal manera que el carril interior sirve para rodear la fuente y cambiar de sentido, y el exterior es el que permite seguir de frente.

El nuevo "macroplán"

Recordó Villoria que, en paralelo, se ha puesto en marcha la primera fase del “macroplán de aglomerados”, un nuevo proyecto de reposición de calles ya en marcha en Marqués de Casa Valdés, Albert Einstein y la avenida del Llano. Esta primera fase se cuantifica en 116.000 euros y se enmarca en un plan de seis millones a ejecutar en tres años. Los siguientes tramos a renovar, añadió, serán en Emilio Tuya y Aquilino Hurlé.

Diseño de nuevos aparcamientos

Confirmó además el edil que desde su concejalía se está trabajando en la redacción de los proyectos para los futuros aparcamientos de La Pecuaria, la finca de Flex y el Museo del Ferrocarril. Aseguró el forista que la intención es poder licitar los tres equipamientos este año, si bien por ahora, al estar aún en fase de diseño, no se puede hablar de plazos definitivos.