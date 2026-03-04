El plan de la piscina de la Laboral se reactiva con catas en el subsuelo

El plan para recuperar la piscina de la Laboral se reactivará en cuestión de semanas con la realización de varias catas bajo el vaso de agua. Pretende así el gobierno local contar con un diagnóstico técnico del subsuelo del entorno, que lleva décadas sin inspeccionarse. Ayer mismo el Ayuntamiento recibió el permiso formal del Principado, a través del área de Patrimonio, para ejecutar una actuación que servirá como base para comenzar con la elaboración del proyecto de restauración como tal.

Explican desde la concejalía de Deportes que el vaso de la piscina, tras tantos años de abandono, sufre un deterioro aún pendiente de concretar, ya que la falta de agua, se teme, ha podido descompensar la presión sobre el suelo y sobre las paredes, acelerando con ello el desgaste de la instalación. Además, la aparición de varias grietas —que no se podían apreciar durante estos años por los lodos y el verdín que asolaban todo el recinto— motivaron esta medida, que, ahora con el visto bueno de Patrimonio, se estima que podrá tramitarse casi de inmediato e iniciarse a lo largo de las próximas semanas.

Un geólogo que asesora al Ayuntamiento se encargará de supervisar estas labores de sondeos y de trasladar las conclusiones que de ellos se extraigan al arquitecto que trabaja con el Ayuntamiento en el diseño de este proyecto de reforma. Las previsiones iniciales apuntan a que el plan, que incluye también impulsar las pistas deportivas, rondará los tres millones de euros, y que la mitad de ese importe tendrá que destinarse solo a la piscina.

Las labores ya realizadas

Los trabajos sobre el terreno en el entorno de la Laboral comenzaron a finales del año pasado, a mediados de diciembre, con una primera incursión de operarios de Emulsa para limpiar a presión el suelo, lleno de verdín, y permitir así la entrada de técnicos al recinto en condiciones de seguridad. Se han borrado también casi todos los grafitis de la zona y el ennegrecido que afectaba a todo el suelo cerámico que bordea al vaso de agua.

Después, ya a inicios de año, se acometió la compleja retirada de lodos, con 30.000 litros extraídos solo en la primera jornada. Todo este material de desecho fue trasladado a Cogersa. “A raíz de eso hemos podido desatascar también el vaso como tal, para evitar que vuelvan a acumularse lodos ahí”, razonaba ayer el edil de Deportes, el popular Jorge Pañeda, que explica que “cada paso que se ha dado ha contado con el permiso del Principado”, propietario del inmueble histórico, y a quien el popular agradece “el apoyo constante” de estos últimos meses.

Recuperar este espacio deportivo supondría dotar a Gijón de su primera y única piscina pública al aire libre. Los técnicos que trabajan en la redacción de los pliegos de la reforma ya manifestaron hace semanas su intención de ampliar las zonas estanciales del recinto para incrementar el aforo de las áreas de descanso. Se pretende actuar sobre 14.000 metros cuadrados, que incluyen la piscina, las cinco pistas deportivas y, también, los vestuarios que ahora utilizan los equipos de fútbol.