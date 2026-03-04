Prisión provisional para el onanista de la Escalerona por allanar un piso en Gijón y agredir sexualmente a la dueña

Tras varios días de altercados, como masturbarse en la playa de San Lorenzo o causar incidientes junto al Palacio de Justicia de Gijón, el hombre de origen senegalés y detenido este martes por intentar agredir sexualmente a una mujer, agredir al marido e intentar hallanar su piso ha sido trasladado a prisión provisional como presunto autor de los delitos de agresión sexual, allanamiento de morada, robo y lesiones.

Así lo solicitó la Fiscalía de Área de Gijón al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón que ha sido el que ha tomado este caso y ha decretado su traslado al Centro Penitenciario de Asturias hasta la celebración del juicio. El suceso que le ha llevado a terminar de forma provisional en el Centro Penitenciario de Asturias ocurrió este martes sobre las nueve de la mañana en la confluencia con la calle Matadero Viejo.

Este individuo, que el lunes provocó un altercado en los Juzgados y, poco después, a los conductores que atravesaban el viaducto de Carlos Marx, se abalanzó sobre una mujer que salía de casa. Las fuentes consultadas por este periódico relatan que este hombre, con posibles problemas psiquiátricos, trató de besar y la agredió sexualmente con tocamientos al tiempo que le arrebataba con fuerza las llaves de su casa.

Una vez logró las llaves trató de meterse en el piso en cuestión, donde estaba el marido de la víctima. A este hombre también le agredió físicamente, propinándole un mordisco. Nada más ocurrir los hechos, la mujer afectada comenzó a gritar y a pedir ayuda. Hasta la zona se desplazaron rápidamente varias patrullas de la Policía Nacional.

Los agentes lograron reducir a este individuo y proceder a su detención. Fue trasladado a dependencias policiales en la comisaría de El Natahoyo después de más de una semana provocando distintos incidentes. Hoy ha pasado a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia de la Mujer que ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera del juicio.