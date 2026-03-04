La sentencia de absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, llega al Tribunal Supremo

Por tercera vez será revisada la sentencia de la supuesta violación del Carmen después de que las denunciantes hayan presentado un nuevo recurso de casación sobre la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y que absolvía, confirmando la sentencia previa de la sección octava de la Audiencia Provincial, a los cuatro jóvenes portugueses acusados de un presunto delito de agresión sexual.

Las dos denunciantes han elevado un recurso al Tribunal Supremo, llevando a instancias nacionales este caso, después de que en las dos decisiones judiciales previas dieran la razón a los cuatro jóvenes acusados por unos supuestos hechos ocurridos en el verano de 2021. Estos se enfrentaban penas que sumaban un total de 42 años de prisión por diferentes cargos.

En la absolución inicial, los magistrados gijoneses entendían que no había pruebas suficientes para afirmar que hubiera habido delito. O sea, que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento. Es más, un vídeo grabado sin el consentimiento de las jóvenes, funcionó como prueba para dejar claro que las relaciones fueron consentidas. Consideraban que no solo no se podía demostrar que las dos denunciantes hubieran sido violadas, sino que en su relato había "importantes fallas de fuste".

Así lo ratificó meses después el TSJA después de que la defensa de la acusación presentara dos escritos, una por denunciante, en los que recurría la sentencia. Por el lado contrario, tanto Germán Inclán, letrado que ha ejercido la defensa de los cuatro portugueses durante todo el proceso judicial, como el Ministerio Fiscal, presentaban sendos textos en los que aceptaban la decisión de la absolución como "algo definitivo y pacífico".

Tras no prosperar el recurso de la acusación, el caso tendrá un nuevo capítulo jurídico y será ahora el Tribunal Supremo el que determine si mantiene la libertad de los acusados siguiendo la línea de las dos instancias anteriores o, por el contrario, da la razón a las denunciantes.