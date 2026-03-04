Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La sentencia de absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, llega al Tribunal Supremo

Las acusación ha presentado un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Guerman Inclán, abogado de los portugueses.

Guerman Inclán, abogado de los portugueses. / Ángel González

Carlos Tamargo

Por tercera vez será revisada la sentencia de la supuesta violación del Carmen después de que las denunciantes hayan presentado un nuevo recurso de casación sobre la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y que absolvía, confirmando la sentencia previa de la sección octava de la Audiencia Provincial, a los cuatro jóvenes portugueses acusados de un presunto delito de agresión sexual.

Las dos denunciantes han elevado un recurso al Tribunal Supremo, llevando a instancias nacionales este caso, después de que en las dos decisiones judiciales previas dieran la razón a los cuatro jóvenes acusados por unos supuestos hechos ocurridos en el verano de 2021. Estos se enfrentaban penas que sumaban un total de 42 años de prisión por diferentes cargos.

En la absolución inicial, los magistrados gijoneses entendían que no había pruebas suficientes para afirmar que hubiera habido delito. O sea, que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento. Es más, un vídeo grabado sin el consentimiento de las jóvenes, funcionó como prueba para dejar claro que las relaciones fueron consentidas. Consideraban que no solo no se podía demostrar que las dos denunciantes hubieran sido violadas, sino que en su relato había "importantes fallas de fuste".

Así lo ratificó meses después el TSJA después de que la defensa de la acusación presentara dos escritos, una por denunciante, en los que recurría la sentencia. Por el lado contrario, tanto Germán Inclán, letrado que ha ejercido la defensa de los cuatro portugueses durante todo el proceso judicial, como el Ministerio Fiscal, presentaban sendos textos en los que aceptaban la decisión de la absolución como "algo definitivo y pacífico".

Noticias relacionadas y más

Tras no prosperar el recurso de la acusación, el caso tendrá un nuevo capítulo jurídico y será ahora el Tribunal Supremo el que determine si mantiene la libertad de los acusados siguiendo la línea de las dos instancias anteriores o, por el contrario, da la razón a las denunciantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  2. El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
  3. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  6. Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
  7. El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
  8. Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido

Decoración comercial buena, bonita y barata para el comercio de Gijón: "El dinero no tiene que ser una barrera"

Decoración comercial buena, bonita y barata para el comercio de Gijón: "El dinero no tiene que ser una barrera"

La sentencia de absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, llega al Tribunal Supremo

La sentencia de absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, llega al Tribunal Supremo

Coste y plazos para un renovado embarcadero en el parque de Julián Besteiro

Coste y plazos para un renovado embarcadero en el parque de Julián Besteiro

Una nueva marquesina y una reordenación del tráfico "más lógica": los cambios de la gijonesa plaza del Carmen tras su reforma

Una nueva marquesina y una reordenación del tráfico "más lógica": los cambios de la gijonesa plaza del Carmen tras su reforma

Impulso nacional para la empresa gijonesa Fourstrain Labs, centrada en el desarrollo de ingredientes sostenibles mediante fermentación de precisión

Impulso nacional para la empresa gijonesa Fourstrain Labs, centrada en el desarrollo de ingredientes sostenibles mediante fermentación de precisión

Los Fresnos celebra el Día de la Mujer con la exposición "Ellas"

Los Fresnos celebra el Día de la Mujer con la exposición "Ellas"

El PSOE propone reordenar Urbanismo para crear un servicio que planifique proyectos estratégicos

El PSOE propone reordenar Urbanismo para crear un servicio que planifique proyectos estratégicos

Movilización por el 8M: la Asociación Feminista comparte su fondos de arte con los asturianos

Tracking Pixel Contents