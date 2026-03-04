Los vecinos de Gijón opinan sobre unas obras de asfaltado de calles "necesarias" que arrancan entre cortes de tráfico y ruidos

Entre loas a la iniciativa por mejorar la estética y seguridad de la ciudad y molestias por las afecciones al tráfico y el ruido inherente a las obras. Así arrancó ayer el "macroplán" de asfaltado de calles impulsado por el Ayuntamiento, que implicará una inversión de seis millones de euros a ejecutar durante tres años. Los trabajos ya están en marcha en varias vías. Vecinos y comerciantes subrayaron la "necesidad" de acometer estas labores de mantenimiento, si bien admitieron que estas vienen aparejadas de incomodidades, como las ocasionadas en horario nocturno por el trajín de las máquinas. "Hay que aguantar unos días por el bien común", indicaron.

En Viesques, la imagen de la avenida Albert Einstein, en el tramo comprendido entre Corín Tellado y Justo del Castillo, no era la habitual ayer. Había polvo, maquinaria, vallas, señales... El combo de toda obra que se preste. Durante la mañana la circulación estuvo prohibida en un carril. Por la tarde, hasta las 18.00 horas, en el otro.

"Está bien pavimentarla y arreglarla; además es una entrada significativa en Gijón", afirmó Jennifer García, que paseaba junto a sus críos, Enzo y Abril Martínez. García, vecina del Llano en este caso, comentó que este tipo de actuaciones conllevan "inconvenientes", aunque abogó por aguantarlas "por el beneficio de todos".

Alberto Sánchez observaba muy atento las obras en Albert Einstein. Una intervención, a su juicio, imperiosa. "Hacía falta que se arreglase porque estaba muy bacheada", manifestó Sánchez, residente en Viesques, para el que el "macroplán" promovido por el gobierno local es "una buena idea". Una intención, la de realizar mejoras en calles de todo el municipio, de la que ya dio cuenta LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de septiembre. "Es verdad que trastoca el tráfico, pero imagino que habrán estudiado las zonas", aseguró Alberto Sánchez.

Sobre el momento de ejecutar la renovación del pavimento, vino a decir Alberto Sánchez que nunca llueva a gusto de todos. "Si es de día interrumpe mucho el tráfico y, si es de noche, interrumpe mucho el sueño; hay que priorizar el bien de la ciudad y si hay que perder por momentos nuestras comodidades pues es lo que toca", concluyó.

El "macroplán" de asfaltado de calles en Gijón, en marcha (en imágenes) / Juan Plaza

Proclamó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que este plan de asfaltado "supondrá una mejora en la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que ganarán en comodidad y seguridad en sus barrios". Eso esperan en El Llano. En la avenida homónima ayer ya se podía apreciar un notorio cambio en la superficie de la carretera en la zona más próxima a Manuel Llaneza.

Un mantenimiento que "nunca viene mal"

En la avenida de El Llano desarrolla su actividad la joyería Fernando, cuyo propietario, Santiago García, aplaudió el proyecto municipal. "Todo lo que sea renovar el pavimento bienvenido es; nunca viene mal", declaró García, que recalcó que anteriormente el estado de la vía no era el mejor. "Había baches y se formaban charcos; los coches salpicaban", lamentó. En ese entorno, las obras tuvieron lugar de madrugada, con las consiguientes consecuencias sonoras. "Hay que aguantar, ¿qué vas a hacer?", resaltó el comerciante.

El matrimonio formado por Mercedes Canal y Antonio Espluga, residente en El Llano, alabó el proyecto. "De vez en cuando es necesario arreglar las cosas", declaró el segundo. Una opinión secundada por su mujer, para la que "no es lo mismo ver una calle con baches y sin cuidar". Ambos se mostraron comprensivos, no obstante, con las posibles quejas de aquellos que viven justo encima de la zona de obras, tomando en consideración que estas se desarrollaron de madrugada. "Seguro que descansaron regular, pero es el peaje a pagar", aseveraron.

La primera fase del "macroplán" consistorial se prevé que pueda finalizar en unos días. Costará 116.000 euros. Hay tarea para rato en la calle Marqués de Casa Valdés, entre Cura Sama y Menéndez Pelayo. Hasta el viernes habrá cortes, todas las noches hasta las 6.00 horas. "Estoy muy contenta; aquí había socavones", destacó Ana Fueyo, propietaria de la floristería que lleva su nombre. A nivel particular, la obra no le afecta porque se acomete cuando la tienda está cerrada y además, no vive por la zona. "Entiendo el disgusto de la gente; si hacen obra en mi calle y no me dejan dormir en toda la noche me volvería loca", bromeaba la comerciante, a quien, como a muchos gijoneses, le toca acostumbrarse al sonido de taladros y máquinas. Todo por mejorar la red viaria.