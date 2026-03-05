Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abogado de los cuatro acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, ante un nuevo recurso: "Depuraremos responsabilidades"

El abogado Germán Inclán

El abogado Germán Inclán

Carlos Tamargo

Gijón

Nuevo capítulo en el caso de los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen. Germán Inclán, el abogado que defiende a los procesados, los cuales se llegaron a enfrentar a 42 años de cárcel y que ya han sido absueltos en dos ocasiones, anunció ayer que se reserva acciones "civiles y penales" contra las dos denunciantes, que plantean ahora acudir al Tribunal Supremo con un recurso de casación. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, había absuelto, de nuevo, a los cuatro chicos. "Los chicos están pasando un calvario", expresó.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Inclán hizo este anuncio este jueves en una rueda de prensa convocada en su despacho en Oviedo. En la misma, el letrado comunicó que entiende que la acusación particular pueda ejercer su derecho de plantear un nuevo recurso, pero dejó bien claro que no lo comparte. En su intervención, Inclán hizo un repaso de un caso que ya se remonta a julio de 2021 y que se ha saldado, por el momento, con dos sentencias absolutorias para sus patrocinados, dos de los cuales llegaron a estar en prisión. "Uno de los chicos me dijo que llevan cinco años de este proceso y que sus padres han perdido por el sufrimiento acarreado diez años de vida", lamentó.

El abogado cargó contra las denunciantes a las que acusó de haber incurrido en "contradicciones" cuando no directamente de "mentir". "Hay una falsedad radical de los hechos denunciados y una falsedad radical en sus declaraciones", dijo. "Hay mentiras y contradicciones entre la misma denunciante", añadió. El abogado hizo alusión a los dos sentencias, las cuales son claras respecto a la inocencia de los procesados, en las que se desliza que las chicas pudieron plantear denuncia por haberse sentido menospreciadas por el trato dispensado. "Vamos a depurar todas las responsabilidades que correspondan a todos los niveles, haya o no haya condena en costas por parte de los tribunales", zanjó.

