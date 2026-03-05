Adelina Estrada, 80 años, es ganadera jubilada y recibirá en Gijón el premio "Mujer rural": "Llegué a tener 3.000 gallinas y 120 vacas a la vez"

El pasado 31 de enero, Adelina Estrada San Miguel disfrutó de una jornada repleta de alegría junto a los suyos para celebrar sus 80 años. Ahora, esta vecina de Granda ya resta las horas para el 14 de marzo, fecha en la que recibirá en el restaurante La Carbayera de Granda el "Homenaje a la mujer rural" que organiza cada año la vocalía de la mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes". "Será un día muy especial. Creo que me voy a emocionar", comenta Adelina, una trabajadora nata que dedicó toda su trayectoria laboral a la ganadería.

Aunque ya se siente "una gijonesa más", Adelina Estrada San Miguel tiene siempre presentes sus raíces. La galardonada nació en Bimenes en 1946. Fue allí donde transcurrió su infancia y su adolescencia. De su querida tierra se distanció 33 kilómetros con tan solo 21 años para vivir en Gijón junto a José Manuel Álvarez, con quien se acababa de casar en Bimenes.

Hasta entonces, Adelina se había dedicado a la costura en la casa de su familia. Todo cambió al establecerse en Granda con su esposo; su cuñado, Tino, y su suegro, Nicanor, en una finca de 12.000 metros cuadrados y una casa de cuatro alturas en la que sigue viviendo. "Empezamos a dedicarnos por completo a la ganadería", cuenta Adelina, que señala la zona trasera del prado de su casa para recordar que "aquí y en las fincas de alrededor llegamos a tener 120 vacas al mismo tiempo". Apenas unos segundos más tarde, esta querida vecina de Granda fija su mirada en la nave con la que cuentan. "Ahí tuvimos hasta 3.000 gallinas", concreta la galardonada, que no olvida algunos de los momentos que se repetían a diario. "Venían muchas veces de visita los críos de alrededor a buscar las vacas conmigo. Eran muy simpáticos. Me lo pasaba genial", apunta la premiada, que puntualiza que "todos los vecinos son encantadores y me trataron genial desde que llegué".

"Por suerte, tras superar el cáncer pude volver a trabajar sin problemas"

El esfuerzo y la disciplina que demostraron Adelina y su marido les sirvieron para formar una bonita familia de la que se sienten plenamente orgullosos. En la actualidad, junto a ellos reside Raquel, una de sus hijas. Las otras dos, María y Belén, están trabajando como docentes en Gijón y en Badajoz, respectivamente. "Las tres estudiaron una carrera", expresa Adelina, que subraya que "eso fue un sueño cumplido". "Ella había sido también muy buena estudiante y no pudo llegar a hacer una carrera porque era otra época. Entonces, lo que hizo fue esforzarse para que nosotras sí pudiéramos hacerlas", agradece Raquel, una de las grandes admiradoras de su madre. "Es una luchadora y siempre tiene una gran sonrisa. Y es una cocina espectacular. Es la mejor candidata para ser premiada", remarca.

A lo largo de estas seis décadas residiendo en Granda también se han producido momentos complicados. Cuando tenía 50 años y sus hijas acababan de marcharse a Extremadura en busca de su oportunidad laboral, Adelina fue diagnosticada de cáncer de mama. "Fui al médico sola y se me vino el mundo encima cuando escuché la palabra 'cáncer'. Fue horroroso. Por suerte, tras la operación y las sesiones de quimioterapia pude salir adelante, volví a trabajar como si no hubiera pasado nada y nunca más volvió a darme problemas", relata Adelina.

Otra de las épocas difíciles se produjo unos años más tarde, cuando José Manuel recibió una patada de uno de los caballos que tenían. El golpe conllevó que terminara con seis costillas rotas. "Estuve en la UCI mucho tiempo", dice el compañero de vida de Adelina.

Desde hace 15 años, ambos aprovechan su jubilación con una vida "tranquila" en la que ha tomado importancia su apreciada huerta, que le sirve a Adelina para continuar disfrutando de ser una "Mujer rural" muy feliz a la que le encanta pasar tiempo con sus cuatro nietos.