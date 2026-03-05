Un año de la retirada de Cote: Roces reclama un parque con el nombre del jugador del Sporting donde "empezó a jugar"
Familiares y vecinos del canterano sportinguista confían en lograr que la iniciativa impulsada a través de una recogida de firmas llegue a buen puerto
Con lágrimas en los ojos que eran las de todo el sportinguismo, José Ángel Valdés, Cote, anunciaba su retirada del fútbol hace justo un año. Para muchos, incluida su gente más cercana, todavía le quedaba fútbol de sobra que demostrar en el carril izquierdo, pero nadie mejor que él sabía que su momento para decir adiós había llegado. Con 35 años y más de 400 partidos disputados —160 de ellos con el Sporting— dejó el fútbol profesional para ser un fanático más de la Mareona. No fue fácil ni para él, ni para todos aquellos aficionados que fantaseaban con seguir viéndole poner esos centros medidos o reventar la red con sus disparos potentes.
Llevó Gijón y el barrio que le vio crecer, Roces, por bandera a todos aquellos lugares que llegó con el fútbol y eso le hizo merecedor del título de Hijo Predilecto que el Ayuntamiento le otorgó en junio del año pasado.
Ahora, sus vecinos y familiares confían en que el mismo parque donde empezó a pegar las primeras patadas a un balón, frente a la casa de sus padres, lleve su nombre algún día. "Recogimos en torno a 800 firmas entre los vecinos y se las entregamos al Ayuntamiento. Está todo tramitado y ya solo falta la confirmación para colocar una placa en el parque", señala Purificación Bedriñana, presidenta de la asociación de vecinos "Nuestra Señora de Covadonga".
Fueron los propios familiares de Cote, junto a la asociación, los que impulsaron esta iniciativa que esperan que algún día se haga realidad. "Empezó a jugar en este parque, enfrente de casa", recuerda la hermana de Cote, Laura Valdés. "Desde que era pequeño, José Ángel siempre estaba con él balón, era lo suyo", apunta su madre, Olga Díaz casi a la vez que Piedad Menéndez, vecina de toda la vida de Rocas, añade, "y su abuelo, todo el día con él", menciona.
"Me gustaría que tuviera el parque a nombre de él, sería un orgullo. Echamos muchas horas machacando el balón", recuerda, por su parte, Pepe Díaz, inseparable abuelo de Cote que cada día le acompañaba a Mareo desde que el futbolista tenía 8 años.
“Sería todo un orgullo para toda la familia y el barrio, más aún del que se tiene si es posible”, expresa Laura Valdés mientras que su madre se emociona solo con pensar en que su hijo le dé nombre al parque. “El día que se jubiló lloré como nunca y con esto seguro que también lo haré”, confiesa Olga Díaz, añadiendo que “la gente del barrio lo quiere porque él siempre llevó Roces a todos lados. Esperamos poder cumplir este deseo”, finaliza Díaz, poniendo voz a todo un barrio.
