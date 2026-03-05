Condenada una gijonesa por enaltecimiento del terrorismo yihadista: más de 4.000 archivos radicales y un billete para Túnez

La Audiencia Nacional ha condenado a una gijonesa a una pena de dos años de cárcel y a una multa de doce meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de quebrantamiento de medida cautelar. La mujer, que fue descubierta en medio de un operativo de la Guardia Civil que incluyó la infiltración de agentes en sus círculos, llegó a distribuir material de apoyo al DAESH (Estado Islámico), tenía más de 4.000 archivos de esta organización criminal, especialmente contenido propagandístico. También facilitó en diversas cuentas en redes sociales acceso a contenido violento, tales como diferentes ejecuciones.

La mujer, que se enfrentaba a once años de prisión, fue detenida en el aeropuerto de Asturias en agosto de 2023. También había comprado billetes de avión solo de ida para viajar a Túnez, para reunirse con un hombre con el que mantenía una relación cercana y que ya había sido previamente condenado por terrorismo "debido a su intención de desplazarse a Siria para enrolarse en el DAESH".

Según la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, el caso se remonta a septiembre de 2022, cuando la Jefatura de Información de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en un portal de internet había un usuario que estaba difundiendo vídeos del DAESH subtitulados al español. Tras pedir la pertinente orden judicial para rastrear la IP, los correos electrónicos y otros datos asociados a esa cuenta lograron descubrir que la titular de esa cuenta era la mujer ahora condenada, quien, en ese momento, vivía en Oslo (Noruega). De esta forma pudieron descubrir que distribuía diferente material en Facebook, Instagram, Tik Tok y en varias cuentas de Telegram.

Para seguir con las investigaciones, la Guardia Civil, tal y como consta en el apartado de hechos probados, decidió encubrir a un agente informático para entrar en contacto con ella. Fruto de esa interacción, la procesada, entre otras cosas, compartió con el guardia civil diferentes cánticos yihadistas así como vídeos y fotografías de contenido extremadamente violento.

La detención

La procesada fue detenida el 27 de agosto de 2023 en el aeropuerto de Asturias. Se le incautó el teléfono y ahí fue donde se descubrió la conversación con otro perfil digital, que resultó ser el detenido en Túnez por su intención de enrolarse en el ISIS. Los agentes descubrieron también que la mujer tenía comprados billetes de ida desde Barcelona a Túnez y que en la conversación con este hombre habían hablado de que ella viajara hasta el país africano. Además, en su móvil, la mujer tenía 400 contactos que ya habían sido monitorizados por la Guardia Civil por distribuir propaganda islamista. Se le impuso entonces una orden de no salir del país, ya que quedó en libertad provisional. Sin embargo, fue detectada en Oslo el 24 de noviembre de 2023.

En el juicio, la procesada defendió su inocencia. Argumentó que padece hiperactividad y ansiedad y que ella no compartió por gusto el contenido terrorista