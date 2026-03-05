El congreso de Atención Prenatal reúne a 140 expertos en el hospital gijonés de Cabueñes
La cita llega a su fin este viernes en el salón de actos del complejo sanitario
El XVII Congreso de Atención Prenatal "¿Qué hacer ante...?" dio comienzo en la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Cabueñes. La cita reúne a un total de 140 profesionales de Ginecología y Obstetricia.
El encuentro lo organiza la Fundación Docente Gineco-Obstétrica de Gijón y el servicio del Hospital de Cabueñes. Tanto la jornada de este jueves como mañana, viernes, la actividad de la cita se desarrollará en el salón de actos del complejo sanitario.
Los encargados de presentar el congreso fueron los doctores Ángel Martínez y Javier Arenas, y la directora del Hospital de Cabueñes, Isabel González Fouces.
