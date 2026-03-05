Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El congreso de Atención Prenatal reúne a 140 expertos en el hospital gijonés de Cabueñes

La cita llega a su fin este viernes en el salón de actos del complejo sanitario

La inauguración del congreso de Atención Prenatal.

Nico Martínez

El XVII Congreso de Atención Prenatal "¿Qué hacer ante...?" dio comienzo en la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Cabueñes. La cita reúne a un total de 140 profesionales de Ginecología y Obstetricia.

El encuentro lo organiza la Fundación Docente Gineco-Obstétrica de Gijón y el servicio del Hospital de Cabueñes. Tanto la jornada de este jueves como mañana, viernes, la actividad de la cita se desarrollará en el salón de actos del complejo sanitario.

Los encargados de presentar el congreso fueron los doctores Ángel Martínez y Javier Arenas, y la directora del Hospital de Cabueñes, Isabel González Fouces.

El Principado incrementa en un tercio el número de valoradores de dependencia en Gijón

El congreso de Atención Prenatal reúne a 140 expertos en el hospital gijonés de Cabueñes

Los gijoneses avalan la creación de más de 650 plazas de aparcamiento: "Serán bienvenidas, muchas veces es imposible encontrar sitio"

Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia

El PSOE urge actuar en el cementerio de Ceares: "Está en un estado lamentable"

Juan José Ballesta, actor: "No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar"

