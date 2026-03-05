Una conocida firma de moda española abrirá en el local que dejó libre Amancio Ortega en la calle Corrida de Gijón
Los operarios ya están adecuando el interior del establecimiento
Hace unas semanas que la calle Corrida de Gijón perdió una de sus tiendas más conocidas bajo el respaldo de Amancio Ortega y ahora ya se conoce cuál es la conocida firma de moda española que abrirá sus puertas próximamente.
Y es que Adolfo Domínguez aterrizará en la principal arteria comercial de Gijón. De momento, los operarios ya están adecuando el interior del establecimiento que hasta hace unas semanas era un Oysho. Y no solo eso, también han colgado unos carteles en el escaparate de la tienda donde se indica claramente que va a ser un establecimiento de Adolfo Domínguez.
No es la primera vez que el diseñador gallego llega a Gijón, porque ya había una tienda de Adolfo Domínguez en la villa gijonesa, está por ver si se mantienen ambos establecimientos o si se trata únicamente de un traslado a la calle Corrida de Gijón.
Adolfo Domínguez no será la única marca que se traslade a la calle Corrida, porque también está preparando su desembarco en esta concurrida vía la firma de cosmética Primor, tras haber llegado a Oviedo, Parque Principado y Avilés.
Eje comercial
Sin duda, la apertura de estos dos establecimientos será todo un revulsivo para el principal eje comercial de Gijón.
