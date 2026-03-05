De eliminar la Fundación de Cultura a elaborar una ordenanza de Movilidad: las propuestas que la oposición lleva al Pleno de Gijón

Siete son las proposiciones que, dentro del paquete de iniciativas plenarias, han presentado los grupos municipales de la oposición de cara a su debate y votación en el pleno ordinario de este mes, a celebrar el próximo día 11. Iniciativas que todavía deben pasar el filtro de la Junta de Portavoces de cara a su incorporación en el orden del día del Pleno. E iniciativas que intentan cambiar la estrategia de acción del gobierno municipal de Carmen Moriyón e incluso la propia estructura de organización del trabajo del Ayuntamiento.

Si desde el PSOE el concejal Tino Vaquero propone una reestructuración de la concejalía de Urbanismo para crear un servicio de Planificación y Proyectos Estratégicos Urbanos; desde Vox su portavoz, Sara Álvarez Rouco, va mas allá planteando la necesidad de un estudio que determine la viabilidad de que la Fundación Municipal de Cultura desaparezca como organismo autónomo y pase a incorporase a la estructura del Ayuntamiento.

Es Vox también quien propondrá al Pleno que se derogue el reglamento que da soporte al consejo sectorial de Memoria Democrática, y que fue aprobado en marzo de 2023. Rouco denuncia que el impulso a ese consejo "respondió a la obsesión y los intentos de las izquierdas de reescribir la historia de España, promoviendo un borrado selectivo del pasado en función de sus intereses políticos".

Más participación

Olaya Suárez, portavoz de Podemos, firma dos proposiciones. Ambas centradas en ampliar las posibilidades de participación ciudadana en la vida pública. Una de ellas busca mejorar los cauces de participación para niños, niñas y adolescentes e incluye estudiar la posibilidad de crear unos presupuestos participativos específicos para ellos que permitan que sus ideas tengan reflejo en la vida de Gijón al incorporarlas al presupuesto municipal. Y la otra pretende dar nuevo impulso a los órganos de participación que ya existen, desde el Consejo Social a todos los consejos sectoriales. Dentro del acuerdo se incluye completar la puesta en marcha del consejo de Memoria Democrática. Justo lo contrario que pide Vox.

También busca IU reformular la acción de gobierno buscando que el Pleno imponga la elaboración de una nueva ordenanza de movilidad. Una ordenanza que el nuevo responsable del área, el forista Pelayo Barcia, ya anunció que no iba a desarrollar. IU reivindicará además un mayor impulso a la atención y programas para personas migrantes que incluye, entre otras propuesta, crear un consejo sectorial específico.

No son los únicos temas de los que se hablará en el Pleno. Vía pregunta, Podemos quiere saber que medidas planteará el Ayuntamiento al Principado para actuar en La Arena y Cimavilla como zonas residenciales tensionadas y si el bosque urbano que promoverá la concejalía de Medio Ambiente en el Solarón encaja con el desarrollo urbanístico que para la zona promueve el PP, grupo al que pertenece el edil de Medio Ambiente. Vox pregunta las razones de que no se amplíe la plantilla de la Policía Local y que obras se han desarrollado o se van a desarrollar en El Molinón.

Eliminar problemas con el tren en El Lauredal y con los camiones en La Calzada

El PSOE presenta toda una batería de ruegos con la intención de que el gobierno local haga un informe sobre negocios en entresuelo que puedan pasar a locales vacíos a pie de calle, que se de respuesta a la propuesta de Adif de hacer un paso peatonal inferior para salvar la barrera ferroviaria del Lauredal, que se tramite ya un servicio de comedor escolar y atención a madrugadores para que pueda estar operativo cuando se abra el colegio de Nuevo Roces y que, como planteó el gobierno socialista del Principado, se ejecuten desde el ámbito municipal medida sque conlleven la reducción del paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias.

IU, por su parte, propone mantener la rotulación bilingüe –asturiano y castellano–en todos los autobuses de Emtusa y crear una aplicación web que permita consultar la situación de todas las inversiones y obras públicas de los servicios y empresas municipales.