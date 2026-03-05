Se enfrenta a nueve años de cárcel por violar a una prostituta en Gijón

A nueve años de cárcel. Esa es la condena que solicita la Fiscalía para un gijonés acusado de un posible delito de agresión sexual por, supuestamente, violar a una prostituta a la que previamente había contratado. Los hechos sucedieron en mayo del 2022 y llegaron a juicio ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial. El caso ha quedado visto para sentencia.

Los hechos, según el relato del fiscal, sucedieron el 6 de mayo de 2022. El procesado, nacido en 1972, contrató los servicios de una mujer en una página web. La cita tuvo lugar el mismo día, a las seis y media de la tarde. Ocurrió en una vivienda de la ciudad. El hombre, según indica el fiscal, contrató los servicios de la mujer. Quedó en pagarle 50 euros por media hora. Sin embargo, lo que supuestamente hizo fue "arrojarla violentamente sobre la cama, sujetarla las manos e inmovilizarla" para poder poder consumar la agresión.

La Fiscalía entiende que esos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y pide una condena de nueve años de cárcel. Además, también reclama libertad vigilada durante 7 años; prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio y lugar de trabajo a menos de 200 metros, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 10 años; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 2 años; e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sean o no remunerados, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 15 años.Además, la pena de multa de 2 meses con una cuota diaria de 14 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.