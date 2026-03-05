La exposición "más completa" de las hermandades de la Vera Cruz llega a Gijón: cuenta con medallas y emblemas de 23 países

Tras su paso por 85 ciudades, la exposición "más completa" de las hermandades de la Santa Vera Cruz llega a Gijón. Tal y como avanzó en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Gijón, Ignacio Alvargonzález, la Colegiata de San Juan Bautista acogerá del 7 al 14 de marzo una muestra que reúne más de 650 medallas y emblemas.

El comisario de la exposición "La Vera Cruz en el mundo" es el emeritense Santiago Gallego Álvarez, quien desde hace un año desarrolla las tareas de vicepresidente primero de la Confraternidad Nacional de la Vera Cruz. La creación de la muestra tuvo lugar en 2009. "Empecé a coleccionar medallas de las hermandades de la Vera Cruz de Extremadura y, con el paso del tiempo, se fueron juntando otras de toda España. Al ganar difusión, también llegaron desde otros países", desarrolla Gallego, que agrega que la exposición cuenta en la actualidad con material procedente de un total de 23 países. "Hay una gran representación de países de Latinoamérica", subraya.

La última parada de la exposición de la Vera Cruz antes de trasladarse a Gijón fue el municipio sevillano de Tocina. "No he parado de hacer kilómetros de forma constante desde que la puse en marcha", afirma Gallego, quien entregó hace una semana a los componentes de la Vera Cruz de Gijón el material que forma la muestra, que está dividida en distintos apartados.

Por un lado, están las medallas y emblemas, mientras que una zona se reserva para las imágenes de los "lignum crucis" de la Vera Cruz. En la exposición también hay escudos y escapularios. "Es como una catequesis popular en la que se puede comprobar que, aunque todos pertenecemos a la misma advocación, cada hermandad tiene su propia identidad", asevera.

El factor humano

Será este mismo sábado por la mañana cuando comiencen las labores de montaje en la Colegiata de San Juan Bautista. Por la tarde, cuando arranque el pregón infantil que dará Miguel Fernández-Peña, la muestra ya estará lista.

Santiago Gallego confía en que la acogida por parte de los asturianos y visitantes sea "muy positiva". "Es la primera vez que va a estar en la región. Notamos que en Asturias está habiendo un auge importante en las cofradías. Ojalá esto sirva de ayuda y de revulsivo para que más personas se unan a las hermandades", señala el extremeño, que estará en Gijón la próxima semana.

"Me hace mucha ilusión ver la exposición allí. Seguro que les va a gustar. Lo más importante es conocer todo el factor humano que hay detrás de cada medalla", resalta Gallego, que agrega que "les va a impresionar saber en la cantidad de localidades, pequeñas o grandes, en las que la Vera Cruz está presente".