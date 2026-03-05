Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el joven que se precipitó por una ventana en Gijón

El afectado había ingresado muy grave en el HUCA este martes

La calle Ramón y Cajal, este martes

Carlos Tamargo

Gijón

Fatal desenlace. El joven que el pasado martes se precipitó por una ventana en Gijón ha fallecido hoy en el HUCA. El afectado fue trasladado al principal hospital de la región después de que tuviera que montarse un importante operativo en la calle Ramón y Cajal. Fue en esa vía donde el joven se precipitó por una ventana hacia un patio de luces de una comunidad de vecinos.

El chico había ingresado en el HUCA en estado muy grave. Finalmente, hoy se ha confirmado que no ha podido superar las graves heridas con las que ingresó.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

