Fallece el joven que se precipitó por una ventana en Gijón
El afectado había ingresado muy grave en el HUCA este martes
Gijón
Fatal desenlace. El joven que el pasado martes se precipitó por una ventana en Gijón ha fallecido hoy en el HUCA. El afectado fue trasladado al principal hospital de la región después de que tuviera que montarse un importante operativo en la calle Ramón y Cajal. Fue en esa vía donde el joven se precipitó por una ventana hacia un patio de luces de una comunidad de vecinos.
El chico había ingresado en el HUCA en estado muy grave. Finalmente, hoy se ha confirmado que no ha podido superar las graves heridas con las que ingresó.
