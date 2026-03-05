Gijón destinará 30.000 euros para ayudar a la población desplazada de Sudán del Sur

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, el popular Guzmán Pendás, mantuvo ayer dos encuentros con representantes de Acnur y también en la Asamblea de Cooperación por la Paz dentro de su agenda como responsable de las políticas de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Gijón.

En la primera reunión, el edil se comprometió con Acnur a llevar a la próxima junta de gobierno una partida de 30.000 euros de ayuda humanitaria destinada a colaborar con la población desplazada en Sudán del Sur a causa del "terrible conflicto que se está produciendo desde hace tiempo".

La cita con representantes de la Asamblea de Cooperación por la Paz, sirvió, por su parte, para que la entidad pusiese sobre la mesa todos los proyectos que tienen en marcha.

Pendás puso en valor que el Ayuntamiento de Gijón "es un referente en España en materia de cooperación al desarrollo".