Gijón destinará 30.000 euros para ayudar a la población desplazada de Sudán del Sur
El edil Guzmán Pendás mantiene reuniones con representantes de Acnur y de la Asamblea de Cooperación por la Paz
N. M. R.
El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, el popular Guzmán Pendás, mantuvo ayer dos encuentros con representantes de Acnur y también en la Asamblea de Cooperación por la Paz dentro de su agenda como responsable de las políticas de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Gijón.
En la primera reunión, el edil se comprometió con Acnur a llevar a la próxima junta de gobierno una partida de 30.000 euros de ayuda humanitaria destinada a colaborar con la población desplazada en Sudán del Sur a causa del "terrible conflicto que se está produciendo desde hace tiempo".
La cita con representantes de la Asamblea de Cooperación por la Paz, sirvió, por su parte, para que la entidad pusiese sobre la mesa todos los proyectos que tienen en marcha.
Pendás puso en valor que el Ayuntamiento de Gijón "es un referente en España en materia de cooperación al desarrollo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido