Gijón lanza un plan de aparcamientos que sumará más de 650 plazas en varios puntos de la ciudad

La red de aparcamientos disuasorios se espera consolidar a lo largo de este año con la licitación de obras de tres proyectos que sumarán, se estima, más de 650 plazas nuevas. Al este, la finca en La Pecuaria recientemente adquirida a la Universidad de Oviedo se estima que podrá albergar en torno a 400 plazas y, al oeste, la anunciada adecuación provisional de la finca que ocupaba la derribada nave de Flex se espera que acoja otras 150. En el centro, la pendiente adecuación de espacios colindantes al Museo del Ferrocarril servirá para ganar más de cien huecos nuevos.

Señaló ayer Gilberto Villoria, edil forista de Infraestructuras, que los tres proyectos se encuentran en fase de redacción. Serán diseñados por técnicos de la casa y, al tratarse de proyectos no demasiado complejos, la previsión es que los tres planes puedan salir a licitación pública en los próximos meses. No se atrevió por ahora el forista a confirmar que toda la red pueda quedar operativa antes de fin de año: explicó que no se estima que los tiempos de ejecución vayan a ser largos, pero la tramitación de los concursos públicos a veces se demora y desde el gobierno local están pendientes de "definir los plazos" definitivos.

El aparcamiento de La Pecuaria, como ya es sabido, se servirá de la finca que el Ayuntamiento acordó comprarle a la Universidad de Oviedo. Un terreno que iba a incluirse en la primera fase de la ampliación del Parque Científico y que a inicio de mandato se excluyó para que la compra del terreno, que acabó demorándose mucho más de lo previsto por cuestiones administrativas, no retrasase la obra de La Pecuaria, hoy ya en su recta final. Superado ya ese trámite, a finales del año pasado el Consistorio aprobó en Junta de Gobierno la autorización al gasto para formalizar una adquisición que se quedó un poco por encima del millón de euros. Esta parcela ocupa 18.734 metros cuadrados y la idea del aparcamiento se proyecta por ahora como una adecuación provisional a la espera de analizar qué posibles necesidades tendrá el Parque Científico tras su ampliación.

El plan para la zona oeste

En la finca de Flex, por su lado, se contempla esta misma fórmula de adecuación provisional, pero se estima que esa provisionalidad será más bien larga: el terreno se enmarca en un ámbito urbanístico mayor que tiene aún pendiente de definir su plan especial. De acuerdo a su ficha, podría albergar viviendas. Generar espacios de estacionamiento en este terreno fue una petición que salió del barrio y que abanderó la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada, que desde hace ya tiempo lamenta la escasez de aparcamiento en la zona y la pérdida de plazas que generó la obra de la ecomanzana. Habían pedido también los vecinos el derribo de la vieja nave de colchones, que tras varios requerimientos a la propiedad acabó ejecutando de manera subsidiaria el propio Ayuntamiento.

En estos últimos meses, ambas partes negocian el traspaso de la propiedad mediante una operación de compraventa a la que habrá que descontar el coste de ese derribo y que se está dirimiendo con la realización de cuatro nuevas tasaciones, encargadas a medias por vendedor y comprador. El propio Villoria ya señaló hace semanas que el plan de urbanización del entorno, en cuanto se pueda realizar, será sencillo y requerirá una inversión que superará los 250.000 euros.

Obras en el centro

En la zona centro, desde hace tiempo se habla también de adecuar espacios públicos en el entorno del Museo del Ferrocarril para ganar nuevos espacios de aparcamiento que, al menos según las últimas previsiones, se incorporarían al mapa de la ORA para garantizar su uso en rotación y sin restar el actual número de plazas libres en el barrio. Se calculaba hace meses que se podría ganar en este entorno un centenar de plazas y por ahora se mantiene ocupar las mismas dos estancias que se valoraban entonces, ambas próximas a los terrenos liberados del plan de vías: una zona ajardinada que se sitúa frente al propio museo y una pequeña explanada de asfalto frente a Mariano Moré. Desde el Ayuntamiento se sospecha que esa cifra podría crecer aún un poco más. La estimación de más de 650 plazas nuevas, no obstante, no se podrán concretar hasta que no se den por terminados los respectivos proyectos de cada espacio. Tampoco la inversión que requerirán las obras de adecuación.