Gijón renovará su plan municipal de emergencias para movilizar más recursos ante incendios y apagones

El plan municipal de emergencias se actualizará, tras las experiencias del apagón nacional y del incendio del Monte Areo, con el objetivo de garantizar un protocolo más operativo que permita movilizar todos los recursos necesarios ante situaciones urgentes. Así lo avalaron los integrantes a la que fue la segunda reunión del mandato del equipo directivo municipal, una cita que reúne a todos los directores generales, de área y de organismos autónomos y empresas municipales.

La convocatoria sirvió también para avanzar en la tramitación de la ordenanza de igualdad, con la indicación de que todas las áreas participen para evitar que el departamento competente se sature, y en la de la ordenanza de accesibilidad, que se espera que tenga su documento redactado después del verano.

Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, señaló ayer que la reunión del equipo directivo municipal es “un mecanismo de coordinación para impulsar un trabajo transversal cuando es necesario” y que en esta ocasión se pretende que sirva para agilizar la puesta en marcha de las dos ordenanzas citadas. “No nos consta que el anterior gobierno, que también era de coalición, convocara este tipo de reuniones; nosotros ya llevamos dos”, razonó el forista, que aprovechó para afirmar: “En Gijón no hay dos gobiernos: hay uno solo que se coordina y que funciona. Y habrá más reuniones del equipo directivo en lo que resta de mandato”. Ensalzó la utilidad de estas citas a la hora de “ordenar prioridades”.

A la cita de ayer acudieron todos los convocados salvo cuatro ausencias justificadas y, en esencia, se aprobaron tres medidas. La primera, relacionada con la ordenanza de accesibilidad, consistió en dar por bueno un nuevo plan de trabajo para fasear la tramitación del documento, que avanzará por capítulos y con la previsión de tener un plan de ordenanza ya redactado en torno a septiembre. El expediente de esta ordenanza se inició hace diez años y, al entenderse que debe incorporar actuaciones “transversales”, se coordina ahora desde Alcaldía.

Planes para igualdad

Respecto a la ordenanza de igualdad, el equipo aprobó ayer una serie de pautas concretas para empezar a avanzar en firme y la directora del área, Goretti Avello, pidió de nuevo la colaboración del resto de equipos. El objetivo es implantar en todas ellas las llamadas “unidades de igualdad”, que consisten en “especializar a personal de cada área en cuestiones de género” para que “no todo el peso de la ordenanza recaiga en el departamento”.

Respecto al plan de emergencias, Fernández-Paíno señaló en la reunión que este protocolo, ya antiguo pero aplicado por primera vez en este mandato, necesita una “renovación”. Adelantó ante los responsables que se les pedirá a todos ellos actualizar un “directorio de personas con cargos susceptibles de ser movilizados en una emergencia”, y también “los recursos materiales que cada área u organismo puede poner disposición”.