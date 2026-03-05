Los gijoneses avalan la creación de más de 650 plazas de aparcamiento: "Serán bienvenidas, muchas veces es imposible encontrar sitio"

"Muchas veces es imposible encontrar sitio". Con estas palabras expresa Alejandro Araujo el suplicio que le supone encontrar dónde estacionar su coche en el centro de Gijón. Este residente de la calle Marqués de San Esteban es uno de los vecinos que celebra que el Ayuntamiento, tal y como avanzó este jueves LA NUEVA ESPAÑA, ha lanzado un plan para sumar más de 650 plazas de aparcamiento en La Pecuaria, la finca de Flex y el entorno del Museo del Ferrocarril.

Precisamente, la zona que más le afectaría en su día a día a Alejandro Araujo son los alrededores del Museo del Ferrocarril, donde se estima que se podrían ganar más de cien huecos nuevos. Desde hace años, este gijonés suele estacionar su vehículo en el aparcamiento gratuito que ya existe en las proximidades del Museo del Ferrocarril. "No queda otra que venir aquí. Hace tiempo utilizaba la ORA, pero dejé de hacerlo porque no paraba de dar vueltas y no encontraba sitio", explica.

La opción de buscar una plaza de garaje o de parking privado también la valoró, pero terminó descartándola por los precios. "Me parecieron muy caros, así que decidí buscar aparcamiento en esta zona gratuita. Lo malo es que suele estar a tope, sobre todo cuando llega el verano, que es horrible", asevera Araujo, que incide en que "el número de habitantes en la ciudad ha ido creciendo y, por lo tanto, cada vez hay más coches".

Uno de los vecinos que también aparca su coche cerca del Museo del Ferrocarril es Orestes Sánchez, quien reside en la calle San José. "Gijón es una ciudad en la que es muy complicado encontrar sitio para dejar el coche. Se necesita que haya más aparcamientos grandes y que nos acostumbremos a dejar el vehículo en ellos e ir caminando hasta casa", argumenta Sánchez, que pone el foco en que "ojalá los aparcamientos que habiliten sean gratuitos".

Los otros dos puntos de aparcamientos disuasorios que proyecta el gobierno local son la finca de La Pecuaria recientemente adquirida a la Universidad de Oviedo, que contaría con unas 400 plazas, y el terreno de la derribada nave de Flex, que se espera que acoja otras 150. Ambas ubicaciones convencen a gijoneses y también a visitantes como el ovetense Daniel García, que se desplaza a Gijón con bastante frecuencia. En la mayoría de ocasiones lo hace en transporte público para evitar "dolores de cabeza" para dejar el coche. "Te tiras más tiempo buscando hueco que en venir desde Oviedo", remarca este joven.

En La Calzada ven como "un bálsamo" poder ganar una nueva zona de aparcamiento en la finca de Flex. "Desde que se cerró el parking del Carrefour cada vez es más complicado", señala Pilar González, una vecina "de toda la vida" de un barrio que también sufrió un descenso de plazas con la creación de la ecomanzana. "Se agradece mucho que piensen en sumar aparcamiento. Será bueno para el barrio y la ciudad", culmina González.