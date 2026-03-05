El grupo tributo "Great Straits" trae la leyenda de la banda de Knopfler a Gijón

Pocas cosas hay más difíciles en la música que engañar al oído de quien creó la obra. Guy Fletcher, teclista histórico de Dire Straits, escuchó una vez una grabación y creyó que se trataba de una toma original de su propia banda. No lo era. Era la guitarra de Óscar Rosende. Con ese aval de infalibilidad llega a Asturias "Great Straits", el proyecto liderado por el bautizado como "Mark Knopfler gallego", que se presenta este viernes 6 de marzo a las 21.00 horas en el Gijón Arena dentro de su gira "The great songs of 'Dire Straits'".

El objetivo de la banda es ambicioso y no es otro que "teletransportar" a los asistentes a cuando la mítica gira que los norteamericanos realizaron en 1992 recaló en El Molinón. Y que sea como dice el propio Rosende: "Si apareciera Mark Knopfler en el concierto y me pidiera la guitarra, yo casi me sentaría y le diría 'toma, toca tú todo el concierto con mi banda y déjame que siga aprendiendo de ti'".

Óscar Rosende ha pasado media vida encerrado en una habitación de A Coruña descifrando los secretos de una Stratocaster roja, como la característica de su guitarrista fetiche. No se considera un imitador, sino un estudioso de un lenguaje musical que marcó a varias generaciones. Su apodo lo recibe con una mezcla de felicidad y presión. "Mark Knopfler es el hacedor de todo esto; yo no le llegaré a la suela de los zapatos ni en cinco vidas", confiesa con una humildad que choca con la precisión de sus dedos sobre las cuerdas.

El concierto de este viernes en el Gijón Arena no es un tributo al uso. Es una reconstrucción histórica, como se adelantó en la entradilla. Para Rosende, Gijón no es una plaza cualquiera. El público asturiano fue testigo en agosto de 1992 de uno de los últimos soplos de vida de la banda original. Por eso, Great Straits desembarca con una formación de nueve músicos, la misma alineación mastodóntica que Knopfler utilizó en aquella gira de despedida. "Es una apuesta logística y artística enorme", explica Rosende.

Detrás de los focos, un equipo de más de 20 personas trabaja para que el sonido de icónicos temas como "Sultans of Swing" o "Romeo and Juliet" lleguen más allá de la réplica. Rosende busca ese "grado de excelencia" que haga que, por un segundo, el espectador cierre los ojos y se retrotaiga a los 80.

Sin embargo, el camino de las bandas tributo no siempre es de rosas. Rosende es consciente de que existe un sector de "haters" o detractores que miran con recelo este tipo de espectáculos. "¿Por qué se ve como algo elitista que una orquesta sinfónica interprete a Beethoven y a nosotros, a veces, se nos vea con desprecio?", se pregunta.

Mantener vivo el legado musical

Para el músico gallego, "Great Straits" cumple la función de mantener vivo un legado que ya no existe en los escenarios, ya que "Dire Straits" se disolvió en 1992 y el propio Knopfler se retiró de las giras el año pasado. "Es darle vida a las canciones que tenemos en nuestros vinilos y casetes", sentencia.

El vínculo de Rosende con Gijón va más allá de lo profesional. El músico vivió más de un año cerca del parque de Begoña, una etapa que recuerda con cariño y que le hace sentir que este viernes juega en casa. "Para nosotros es literal, no es un cliché: es tocar en nuestra propia casa", afirma.

El repertorio promete ser un viaje emocional. Desde la energía de "Walk of Life" hasta la atmósfera hipnótica de "Tunnel of Love" o la sofisticación de "Calling Elvis". Rosende sabe que el Gijón Arena habrá muchos fans que conocen cada nota de unos temas que son la banda sonora de su vida. Pero no le asusta. El hombre que fue confundido con el original por los propios maestros está listo para demostrar que la leyenda de "Dire Straits sigue viva", y que este viernes, "volverá a hacer magia" sin necesidad de trucos, solo con talento y respeto.