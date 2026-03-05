El histórico camino a La Fontica, en Cimavilla, se renovará y sumará un sistema de drenaje
La obra durará en torno a un mes y costará unos 25.000 euros
La fuente de La Fontica en Cimavilla, tras su restauración realizada ya en 2023, tendrá ahora también un camino nuevo y con un sistema de drenaje para evitar inundaciones. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la obra, que se estima que costará unos 25.000 euros, para adecuar un sendero que a día de hoy presenta un estado "claramente deficiente" y que se está erosionando más rápido de lo que debería por el arrastre de agua acumulada.
Señalan los técnicos en el proyecto de obra que el sendero actual presenta tres grandes problemas: un firme de arenón en mal estado y con zonas erosionadas, una inexistente red drenaje que deteriora aún más el entorno y problema puntuales de accesibilidad por deslizamientos y acumulaciones de barro.
La actuación pretende colocar una capa de grava estabilizada que permita que el camino sea "una superficie firme, estable, antideslizante y resistente", evitando de paso el riesgo de caídas. El aspecto de esta capa de grava será "natural" para no generar afectaciones paisajísticas, evitando el uso de materiales como el hormigón o el asfalto.
El sistema de drenaje se establecerá con una pendiente transversal, para que el agua se desvíe hacia los márgenes del sendero nuevo. Se crearán para ello cunetas verdes con material filtrante y unos drenajes subterráneos en los puntos de desagüe. La obra, cuando se adjudique, durará entre cuatro y seis semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido