La hostelería y el turismo "no son un plan B" para encontrar empleo en Gijón, resalta Pumariega

La vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, resaltó este jueves el recorrido profesional que ofrecen los empleos del sector turístico y hostelero en la ciudad, en el marco de una jornada organizada por el Ayuntamiento sobre perspectivas de empleo en ambos. Jornada que clausuró y en la que "si algo se ha repetido hoy, en distintos formatos y desde distintos puntos de vista, es que hostelería y turismo no son un 'plan B'. Son una industria con un peso decisivo en la economía local y con un recorrido profesional real para mucha gente, desde perfiles de atención y sala hasta gestión, marketing, recepción, cocina, calidad, comercialización, eventos o innovación".

A esta jornada se invitó a acudir a personas que están buscando trabajo, a personas de la escuela de segunda oportunidad, a estudiantes de la escuela de hostelería y turismo de Gijón y también de la Universidad de Oviedo, así como a representantes de empresas turísticas, de los sindicatos y de la patronal. La jornada se organizó en el marco de la concertación social de Gijón.

Pumariega resaltó que el turístico es un “sector estratégico, en el sentido más literal” por el volumen de empleo que genera y por la tendencia a un “crecimiento muy notable”. En cuanto a empleo se remitió a las cifras de 2024, las últimas estadísticas disponibles. Ese año en Gijón el sector generó 12.513 empleos en la ciudad, sumando efectos directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 12,2% del empleo total del municipio.

Futuro

Previamente, en la inauguración de la jornada, el director de Visita Gijón, Daniel Martínez, insistió en la misma idea, en la que las ligadas al sector turístico "pueden ser profesiones de futuro, porque los indicadores dicen que hay oportunidades para que siga creciendo" el turismo en la ciudad.

Muestra de ello es el incremento de las pernoctaciones entre semana, un paso para la ansiada desestacionalización del sector que en Gijón tiene sus momentos más álgidos en los meses de verano y el resto del año la afluencia se suele concentrar en los fines de semana.

Por la izquierda, Daniel Martínez, Carla Álvarez, Begoña Medio y Ángela Pumariega. / Pablo Solares

En la inauguración de la jornada también participó la directora general de Promoción del Empleo del Ayuntamiento de Gijón, Carla Álvarez, que explicó los distintos recursos que ofrece la Agencia Local de Empleo y animó a las personas que buscan trabajo y acudieron a la jornada a que se pasaran posteriormente por la Agencia, para ayudarles.

La primera ponencia de la jornada corrió a cargo de una profesional del sector, Begoña Medio, quien aconsejó a quienes buscan un empleo en el sector a "comprometerse" y a las empresas que buscan trabajadores a "ofrecer puestos de trabajo atractivos, liderar y motivar".

También resaltó el potencial del sector, ya que "el turismo irá a más, porque la tendencia humana es a viajar y a conocer".