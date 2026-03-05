Juan José Ballesta, actor: "No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar"

Juan José Ballesta (Parla, Madrid, 1987), el eterno "Bola" y ganador de un premio Goya, atraviesa un momento de madurez profesional y personal marcado por la búsqueda de retos que lo saquen de su zona de confort. "Estoy en el mejor momento de mi vida", aseguró el madrileño este miércoles en Gijón, donde el actor acudió al certamen Cortogijón con ocasión de la proyección de "Dopamina Zero", cortometraje que protagoniza y que profundiza en el impacto del Parkinson de inicio temprano a través de la figura de un músico. Ballesta confiesa que, antes de este proyecto, su visión de la enfermedad estaba limitada a los estereotipos clásicos, "al temblor", pero, tras un intenso proceso de documentación con asociaciones y pacientes, descubrió que es una realidad poliédrica. En el plano personal, el actor se muestra sereno tras superar un complejo proceso judicial por una denuncia que se desmostró falsa; y feliz, por regresar a las pantallas del celuloide tras el "impasse" ocasionado por ese contratiempo.

¿Qué fue lo que encontró en esta historia para decidirse a protagonizarla y qué le enganchó del guion de Rodrigo Marini?

Yo no estaba muy puesto en lo que era el Parkinson; me imaginab a Michael J. Fox, un tío que tiembla mucho y que no puede hacer su vida. Empecé a hablar con asociaciones y a ver a pacientes y enfermos, ahí me di cuenta de que era una enfermedad que iba más allá no solo por lo que engloba, sino que incluso la sufría más el cuidador. Cuando me dicen qué es el Parkinson, digo: eso que te lo explique Rodrigo, porque es tan compleja que no hay dos Parkinson iguales que es superdifícil de explicar, tiene muchos síntomas diferentes. Rodrigo me preguntó qué papel quería elegir; me tiré a la psicina y cogí al más difícil del elenco. Rodrigo me dijo que tenía que ser yo quien hiciera este trabajo. "Eres un actor que es como Maradona: o blanco o negro, no hay otro", me dijo.

Parece un rodaje especial. ¿Fue así?

No es por que sea mío, pero soy objetivo y está muy bien el corto. Nos lo curramos un montón. Fueron cinco días de rodaje currando 16 horas diarias, dormíamos cuatro horas, pero es que estábamos tan emocionados con ello... Hicimos dos meses de ensayos para cinco días de rodaje. Fue muy intenso. Primero me documenté y luego fue cuando se escogió el personaje.

¿La película tiene una base real?

Sí, en un músico, Patricio Barandiaran, que es en quien se basó Rodrigo a la hora de escribir el guion. Es amigo suyo y amigo mío ahora. Aunque no es su historia, porque tiene cosas de él y cosas de ficción. He tenido muchos días con él de motricidad, me ha puesto documentales, uno que se llama "Junio en Galápagos"; me tiré días y días con él viendo cómo comía, cómo andaba, cómo se movía... Estaba muy, muy jodido Patricio antes de que le pusieran la petaca con los electrodos en la cabeza, que cuando detecta que no tiene dopamina le pega un chute y se la sube. Cuando él tomaba la levodopa y las pastillas de la dopamina, estaba muy, muy jodido.

¿Cómo ha sido la experiencia de convivir con esa fragilidad?

Ha sido una cosa dura porque cuando conoces a gente así y empatizas con ellos, lo sufres con ellos. Pero luego ha sido enriquecedora, porque cuando tú ves el papel y lo estás viendo con Patricio y te dice: "Soy yo, soy yo, hermano, qué bien, qué bonito". Ahí yo ya he ganado. Ahora ya lo que diga la prensa, lo que diga la gente, lo que digan las críticas, me da igual, porque la persona en la que me he basado me ha dicho que está conforme con mi trabajo.

¿Cree que el cine actual da la suficiente visibilidad a estos temas tan complicados?

Hoy en día se lleva mucho eso, las historias reales y demás, pero sí, es un tema que la gente no está muy concienciada y es una cosa que hay que darle visibilidad. Por eso yo, cuando Rodrigo me explicó la historia del Parkinson, al principio dudé; pero luego, cuando me empezó a presentar a gente, dije que eso había que plasmarlo. La gente tiene que saber lo que es el Parkinson.

Hablando de momentos complicados, ha pasado recientemente por un proceso judicial delicado. ¿Cómo se encuentra tras lo sucedido y salir inocente?

Yo genial, siempre he estado bien, siempre he tenido tranquilidad, he confiado en mi inocencia y es que es una mujer que no conozco de nada. Ya lo dije en su momento y todo el mundo me tachó y me sacaron en todas las cadenas, y deije bien claro que no la conozco de nada. No ha ido conmigo al colegio, no ha estudiado conmigo, tiene casi 50 años y yo 38. Me cuestionaron y, luego, me pidieron todos disculpas. Yo sabía que iba a pasar, pero bueno, pero todo ese tiempo he estado sin trabajar. Me he puesto a currar en otra cosa, no he tenido problema. Ahora me dicen que si quiero ir contra ella. La muchacha está en un psiquiátrico interna. ¿Y por qué voy a denunciarla? ¿Para echarle más mierda, para pagar con la misma moneda? Tengo mi propia personalidad, mi propia moneda de pago, que es dejarla en paz y ya está. Yo a retomar el cine, porque esto me cerró muchas puertas que ahora se me están abriendo por siete, y ya está.

Mencionaba que se puso a trabajar en otras cosas fuera del cine.

Me puse a montar pantallas de LED, pero yo siempre he tenido trabajo porque ahora he montado una empresa, Yantares Catering. Y estoy ahí liado. Ayer estuve en Bruselas, hoy estoy aquí y mañana estoy en Málaga con mi socio. Al final, de cada cosa mala que me pasa, saco siete buenas. Yo tenía la conciencia tranquila, lo que el mal trago ha tardado mucho en pasar, un año y medio. He tenido el apoyo de todo el mundo, de mi familia, de mi hijo. Algún listo que me ha hecho algún comentario así ofensivo en Instagram es porque no me conocía, pero muy, muy poco para lo que yo me esperaba que me iban a atacar. Siempre he sido muy transparente y siempre he ido de frente.

¿En qué momento vital y profesional diría que se encuentra ahora mismo?

En el mejor momento de mi vida. De puta madre. Con el cortometraje, también estreno película, "Llanto de Dios", de un policía que se ve envuelto en una guerra entre bandas. Estoy con la empresa de catering a tope, sin parar de trabajar. Mejor imposible.

En los últimos tiempos ha encadenado varios cortometrajes como "Polígono X" y ahora este. ¿Qué le aporta este formato frente al largometraje?

Me han llamado para hacer cortometrajes, justo me ha surgido esto y estoy abierto a todo. Hay actores que no hacen. Además, el corto es una cosa que no se suele pagar casi nunca, alguna vez te pagan algo, pero no se suele pagar. Pero yo siempre estoy abierto a todo, yo apoyo todo. Todo lo que tenga que ver con el cine.

Es su primera vez en Gijón. ¿Qué le ha parecido la ciudad?

Del festival conocía todo, llevo 30 años en la industria, pero nunca había venido a Gijón. Me han despertado cuando hemos llegado, al aparcar en el descampado este (el Solarón), con casas en construcción al lado y he dicho: "¿Esto es Gijón? Si parece Valdemingómez" (ríe). Y me han dicho: "No, hombre, es que estás en un aparcamiento, ahora cuando salgas lo vas a ver, que es precioso". Y vaya que sí, he comido genial, he dado una vuelta, he visto el mar... las ciudades con mar son preciosas.

Si tuviera que rodar una historia aquí, en Asturias, ¿qué atmósfera elegiría?

Una invernal y de lluvia, porque aquí llueve mucho, ¿no? Aunque hoy me ha cogido un día bastante malo también.

Para terminar, ¿qué poso le gustaría que dejara "Dopamina Zero" en el espectador?

Que se conciencien con lo que es el Parkinson, que yo no sabía lo que era hasta que no conocí a Rodrigo y me lo explicó. Que lo conozcan y luego pues que se interesen y que indaguen un poco para que vean lo que es vivir con ello. Iñaki, de "Vivir con Parkinson", que es una asociación, me ha ayudado mucho. Y que se vea lo que es también cuidar a una persona enferma de Parkinson, que también es más duro incluso que la propia enfermedad.