El Principado incrementa en un tercio el número de valoradores de dependencia en Gijón

La consejera de derechos sociales y bienestar, Marta del Arco, mantuvo ayer una reunión con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), en la que les indicó que el número de valoradores de dependencia en la ciudad han pasado de 22 a 29, lo que representa casi un aumento de un tercio sobre los previamente había.

Lo indica Carmen Vilas, integrante de la dirección de la FAV y que se encarga de los temas de dependencia. "Salimos contentas de la reunión, pero una cosa son los dichos y otra los hechos", señala Vilas, que apunta que Marta del Arco también les aseguró que la lista de espera para las valoraciones de la ley de la dependencia se va a reducir con la puesta en marcha del Plan Agiliza por parte de la administración autonómica.

"Está fatal la ley de la dependencia. En 2024 fallecieron en Asturias 1.415 personas sin recibir ayuda de la ley de la dependencia" que habían solicitado, apunta Vilas, para quien se trata de "un dato atroz".

Ayuda a domicilio

Las representantes de la FAV que se reunieron con la Consejera, que estuvo acompañada por la directora del ERA, no sólo le trasladaron que las listas de espera "son inasumibles" -con valoraciones que en algunos casos tardan hasta año y medio en resolverse, el triple del tiempo establecido- sino que también se quejaron de que la ayuda a domicilio es "escasa" y además no abarca todos los días de la semana, sino de lunes a viernes cuando "los dependientes lo son de lunes a domingo".