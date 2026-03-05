El PSOE urge actuar en el cementerio de Ceares: "Está en un estado lamentable"
"Es un riesgo para las personas de avanzada edad que lo visitan habitualmente", denuncia el concejal José Ramón Tuero
"Estas son las cosas del día a día de la ciudad, las que importan a la gente", explicaba el edil socialista José Ramón Tuero al anunciar la petición que presentará al gobierno municipal para que de manera urgente se hagan labores de mantenimiento y limpieza en el cementerio de Ceares. "Lo más urgente es quitar el verdín" adelantó el concejal tras denunciar que el cementerio está "en un estado tan lamentable que supone un riesgo para las personas de avanzada edad que lo visitan habitualmente”. El asunto se tratará en la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente.
Tuero denuncia que "el pavimento y los aleros están deteriorados, las escaleras están en mal estado, hay verdín en las zonas comunes…” y por eso pide una intervención importante de conservación que, sobre todo, garantice la seguridad de quienes visitan un espacio centenario.
Quejas por el ruido de las obras
Por otro lado, y en la misma comisión, el PSOE trasladará al gobierno las quejas vecinales que han recibido por el ruido de las obras que se están realizando durante la noche. Su petición es que se modifiquen los horarios para evitar situaciones como la de, explicó Tuero, "que esta misma madrugada, a las 3.30 horas, había maquinaria muy ruidosa trabajando en Marqués de Casa Valdés. Estamos hablando de martillos neumáticos, apisonadoras, excavadoras… que se escuchaban incluso en calles adyacentes"”.
Tuero defendió la necesidad de acometer mejoras en el pavimento pero evitando interferir en el descanso de los vecinos. "Las obras se deben planificar acorde a los horarios normales de actividad diurna", concretó.
