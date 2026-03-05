El regalo de cumpleaños del Botánico a Gijón: la apertura al público del jardín de La Isla

El Jardín Botánico celebrará su 23 aniversario ofreciendo a los invitados a su cumpleaños la oportunidad de descubrir la finca de La Isla, que acaba de ser comprada por el Ayuntamiento por 1,9 millones para poder usarla como área de expansión del gran museo verde de la ciudad . "Será la primera vez que se abra al público", destacó el edil forista Jesús Martínez Salvador, fijando esa apertura para los días 25 y 26 de abril. A lo largo de esas dos jornadas todos los visitantes del Botánico podrán acceder al jardín de más de 150 años de historia creado por el empresario Florencio Valdés. Luego, solo será accesible en visitas guiadas programadas para los jueves. Al tiempo que se da a conocer el jardín, el Ayuntamiento trabajará lo largo de este año en el proyecto que defina los usos, y las obras a realizar para hacerlos posibles, del palacete que incluye la finca.

La puesta de largo de La Isla es la guinda del pastel de la programación de primavera del Botánico, que se presentaba esta mañana en la Casa Consistorial y se prolongará entre los meses de marzo y junio. Una programación que incluye también como novedad la I Feria de las Plantas, a celebrar los días 6 y 7 de junio con productores de España, Francia, Portugal y Holanda.

Participantes en el acto de presentación de las actividades de primavera en el Botánico. / Lne

No se olvidará el Botánico de la celebración del Día Mundial del Agua, con talleres para la creación de acuarios plantados los días 21 y 22 de marzo, y del 12 al 14 de junio tendrá lugar el Festival del Vencejo organizado por el colectivo ornitológico "Carbayera del Tragamón". Y el LEV Festival volverá a la Laguna Boreal con dos actuaciones "silenciosas" a seguir con auriculares.

Buscar güevos pintos gigantes

Además, hay una programación especial por Semana Santa que incluye, entre otras actividades, la ya tradicional búsqueda de los güevos pintos gigantes y la visita al jardín de Pietro Ataulfo del Camino, más conocido como Pitu Caleya, para seguir contando sus historias.

La programación de primavera hace suyas también iniciativas de los colectivos que colaboran con el Botánico. Así el Club de Lectura se acercará a la obra de María Sánchez y Laura Agustí, el programa "De charla con el Botánico" llevará a la Escuela de Comercio a Raul de Tapia, Anna Traveset, Eduardo Fernández Pascual, el grupo Encadenados llenará de vida el Rincón de la Poesía y la Asociación Amigos del Botánico presenta una exposición de 80 fotos. Sin olvidar visitas, talleres, identificaciones de aves...

“Siempre decimos que el Jardín Botánico es un museo vivo y este año, sin duda, está más vivo que nunca con la adquisición de La Isla”, afirmó el concejal de Festejos y Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, durante la presentación.