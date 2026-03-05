"Sexting", "grooming" o "phubbing": La Policía Nacional de Gijón desvela los riesgos a los que los menores se exponen en la red

¿Estamos solos realmente en la red? ¿Qué peligros pueden acechar detrás de las pantallas de los dispositivos digitales? En torno a estas y otras muchas preguntas giró la charla titulada "El plan director en los centros educativos para asesorar sobre el buen uso de Internet y las redes sociales", que impartió el inspector del Cuerpo Nacional del Policía Claudio Alperi, que ostenta el cargo de delegado de Participación Ciudadana en Gijón. "Es una herramienta que hay que usar (Internet), pero si no se hace adecuada y responsablemente, da muchos problemas en jóvenes", advirtió el ponente, que desglosó los mayores riesgos que corren los menores ante un público que ocupó las butacas del Antiguo Instituto y que estuvo formado principalmente por docentes y que se enmarca en las jornadas sobre adicción digital que se desarrollan hasta este viernes y que impulsa el área municipal de Educación.

A la pregunta que abre esta pieza, Alperi dio una respuesta tajante: "Hay gente que lo cree". El policía -que cuenta con una hoja de servicio con más de 30 años de trayectoria en diversos grupos de investigación, entre ellos de tráfico de personas- puso un ejemplo muy sencillo, a la par que cotidiano, con el inocente envío de una instantánea a través de mensajería.

"Esa imagen puede acabar en manos de multitud de usuarios, ya sea porque se reenvía, alguien con las habilidades suficientes la roba de la nube o porque alguien pierda el dispositivo y rompan la protección", argumentó Alperi, que hizo al respecto especial hincapié en conductas como el "sexting" (difusión de contenidos de tipo sexual producidos por el remitente) que puede acarrear el riesgo de difusión de imágenes sensibles por venganza o extorsión.

Al hilo de esta cuestión, el cargo policial detalló, bajo la mirada del pedagogo y psicólogo clínico Gerardo M. Fernández, algunos de los lugares en los que los niños y las niñas corren mayor peligro en vasto territorio del mundo digital, como son las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, los chats, los foros o los juegos online.

Precisamente en estos últimos, que el grueso de la población puede interpretar que son los más inocuos, Alperi señaló que son nido de "acosadores, pedófilos y pederastas" que "se ganan la confianza" de los pequeños y pequeñas para, después, extorsionarlos y tratar de conseguir un encuentro en el mundo real, problemática que se conoce con el anglicismo de "grooming".

El FIFA, el juego "más violento"

El veterano agente también especificó sobre el juego online que el "más violento" no es ningún título de disparos o guerra, sino uno deportivo: "el FIFA". "Genera una violencia tremenda. Si escucháis a los chavales cuando juegan veréis como se ponen con los otros jugadores", indicó. El ciberacoso (que va más allá del ámbito escolar y se extiende a las 24 horas del día), "phubbing" (ignorar a una persona por usar tecnología), el acceso a webs con contenidos pornográficos o inadecuados (sexistas, racistas, ilegales), los retos virales peligrosos o los riesgos económicos, que se materializan en forma de compras fraudulentas y páginas de apuestas siguen en nivel de amenaza.

Respecto al Plan Director, que arrancó en el año 2007, el inspector desgranó una actividad que va mucho más allá de "dar charlas" en los centros educativos, "como mucha gente cree".

Entre sus funciones, figuran reuniones regulares con la comunidad educativa, el ofrecer a los docentes un agente de referencia con el que tener contacto directo y permanente en caso de problemas o la presencia policial en las inmediaciones de los colegios e institutos para evitar que se produzcan incidentes o acoso a las salidas de las clases y controlar posibles consumos de estupefacientes por parte de los alumnos.