Así arranca el macroplán para "cuidar" Gijón: nuevos pavimentos para 22 calles, cuatro millones en mantenimiento viario y un arreglo especial para el paseo de Begoña

"El futuro de la ciudad se construye con grandes proyectos pero también con el cuidado constante de aquello que utilizamos cada día. Cada calle bien asfaltada, cada acera en buen estado, cada itinerario accesible es una muestra de respeto a la ciudad y a quienes viven en ella". Así arrancó la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, la presentación pública de la primera fase, la de este 2026, del denominado "macroplán" de mejora de pavimentos y reposición de aceras. Un proyecto que compromete invertir en este tipo de labores dos millones de euros al año durante tres años y en viales de todos los distritos de la ciudad, que se sumarán a a las actuaciones en otras calles que se harán a cuenta de los cuatro millones de euros del contrato de conservación viaria. Otro elemento: cada año se actuará en un espacio singular. Este año será el paseo de Begoña, cuyas obras arrancarán en unos días como aperitivo a las primeras licitaciones de obras directamente vinculadas al "macroplán" de asfaltado.

"Estamos hablado de una planificación ordenada pero, sobre todo de una inversión sin precedentes", anunció Moriyón, que puso en valor una operación que mejora la estética pero, sobre todo, que garantiza mayor seguridad para los viandantes y un más Gijón accesible para todo el mundo. "Estoy convencida de que este plan hará que la ciudad funcione un poquitín mejor, indicó la Alcaldesa, acompañada del edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y la directora general del área, María López Castro.

En lo que tiene que ver con el paseo de Begoña, a Alvargonzález Contratas se le ha planteado la necesidad de "desarrollar una reposición total de las baldosas dañadas y una mejora de aquellas zonas que presentan un mayor deterioro". También se está trabajando con el servicio de parques y jardines de cara a ver la viabilidad de cambiar una parte de los alcorques de la zona para evitar que las raíces de los árboles sigan rompiendo el pavimento.

El primer ejercicio de los tres que conformarán el "macroplán" de renovación de pavimentos y aceras alcanza a 22 calles El lote de mayor cuantía económica, con una estimación de 1.150.000 euros, se centrará en la reforma integral de la calzada y las aceras de las calles Torcuato Fernández-Miranda, General Suárez Valdés y Cabrales, entre la calle Covadonga y la avenida de la Costa. En total, 14.000 metros cuadrados.

Los otros dos lotes, que se aglutinan en un mismo proyecto de cara a su licitación, tienen que ver con la división vertical en dos zonas que de la ciudad hizo Infraestructucturas.

El lote 1 o de zona Oeste reserva 448.750 euros para actuar en los ámbitos más degradados de las avenidas de José Manuel Palacio, Argentina, Galicia y Constitución y en las calles Mariano Pola y Severo Ochoa. El lote 2 o Zona Este tiene un coste de 436.775 euros y alcanza a las calles Poeta Ángel González, Balmes, Cienfuegos, León XIII, Antonio Cachero, La Paz, Francisco Ferrer y Guardia, Cabrales, San Bernardo, Begoña, Casimiro Velasco, la plazuela de San Miguel y avenida de El Llano. Estos dos lotes se centran en el asfaltado y suman algo más de 33.000 metros cuadrados. Y un dato a tener en cuenta a la hora de sumar euros: pavimentar un metro cuadrado de calzada son 25 euros que suben a 200 cuando ese metro cuadrados es de acera. Esa es la razón del superior coste de las tres calles cuya reforma es integral.

¿Fechas? Pues los lotes para las calles de Oeste y Este está previsto que se liciten en abril, con lo que las obras arrancarían a partir de septiembre. Tardará un poco más la reforma integral de Torcuato Fernández-Miranda, Suárez Valdés y Cabrales ya que los proyectos no estarán hasta julio y agosto. Eso demora a final de año, con las Navidades en el horizonte, que lleguen las máquinas a la zona.

"Si es verano, mal; en Navidades tampoco las queremos, en invierno peor por la lluvia... siempre hay algún problema", comentó la Alcaldesa sobre la imposibilidad de encontrar unas fechas que gusten a todos.

Un cambio en el contrato de conservación viaria

El hecho de que el último gran proceso de pavimentación se hicieran alrededor del año 2000 y que la vida útil de esos materiales sea de unos 25 años justifica el alto grado de deterioro que presentan las calles gijonesas en estos momentos. Por eso la intención del gobierno local de ir a más a partir de ahora. A estos dos millones de inversión anuales se sumarán otros cuatro millones del contrato de conservación viaria "que ahora podrá centrarse en bacheos puntuales, reparaciones en aceras y zonas peatonales. El día a día sigue y nos va a permitir centrarnos más en esas actuaciones más pequeñas", indicó Villoria ante un nuevo contrato de ese servicio que arrancara entre abril y mayo con nuevo adjudicatario tras el fin del actual.

Sin esperar a licitar los proyectos del "macroplán", Infraestructuras ya ha puesto en marcha actuaciones en otros ámbitos como la ejecutada en la plaza del Carmen o las que próximamente arrancarán en Aquilino Hurlé y Emilio Tuya, en el tramo entre Menéndez Pelayo y Hurlé. A licitación acaba de salir también la reforma integral de Emilio Tuya entre Hurlé y la avenida de Castilla por unos 650.000 euros de los que la renovación de pavimentos se lleva 276.000 –el resto lo paga EMA que renovará sus redes de abastecimiento y saneamiento– y también hay un plan de 103.000 euros para Menéndez Valdés a arrancar en septiembre. Además de 60.000 euros para una mejora de la accesibilidad en la entrada del Jardín Botánico. "Sumamos aquí otro medio millón de euros", matizó Villoria.

El edil no se olvidó de recordar que el presupuesto de su concejalía reserva 600.000 euros para actuar en caminos rurales. Todo para cuidar Gijón y sus calles y caminos.