"Asturias no es Móstoles", dice el secretario general de la Federación Socialista sobre el caso del exconcejal de Gijón Iván Raja expulsado temporalmente

Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, ha negado que en Asturias puedan darse casos de acoso como pueden existir en otros territorios, pese al proceso que está abierto en Gijón contra el que fuera exconcejal Iván Álvarez Raja.

"Asturias, desde luego, no es Móstoles; aquí no se niega absolutamente nada, sino que se pone en conocimiento y se lleva a los órganos competentes en el partido para que determinen la veracidad de los hechos y para que emitan el dictamen correspondiente", ha comentado Huerga a preguntas de los periodistas en el Parlamento asturiano.

"Aquí no se ha negado nada en ningún momento sino que hemos llevado a cabo lo que marcan los protocolos y lo que estamos es lógicamente a la espera de que se dictamine cuál es el resultado", ha añadido.

Las declaraciones de Huerga llegan días después de que el exconcejal socialista Iván Álvarez Raja fuese expulsado cautelarmente por el PSOE por una supuesta denuncia de acoso. Álvarez Raja emitió el pasado sábado un comunicado en el que dijo que se sentía indefenso y que ni siquiera sabía las razones de ese expediente. Ha perdido su trabajo como asesor del grupo municipal.