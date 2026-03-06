Avisos y cortes de tráfico en Gijón: la carrera de los 10 km del Grupo Cultura Covadonga altera la ciudad mañana

Los corredores cuentan las horas para que mañana se celebra la décimo primera edición de una carrera con tirón popular: los 10 km del Grupo Cultura Covadonga. Una carrera cien por cien urbana y con "un recorrido precioso", según contó su director José Arconada en la presentación de la misma. Más de 2.000 corredores ya han recogido sus dorsales, así que la cita no será menor.

Esa circunstancia obligará a que todos los gijoneses, y más aún los conductores, estén muy advertidos de los problemas de tráfico que se van a dar en la ciudad. Los avisos plagaban ayer las calles, aunque los trastornos serán obligados.

Diversas pruebas

La primera prueba saldrá a las 17.15 horas del velódromo de Las Mestas, lugar de cita para los menores y los participantes en la carrera de diversidad funcional, que recorrerán 400 metros para terminar en la entrada principal del Grupo. A las cinco y media está programada la salida de los 10 kilómetros en sí, desde la calle Albert Einstein, para llegar también a las instalaciones grupistas. Cinco minutos más tarde iniciarán su prueba los sub-14 y sub-16, que cubrirán 1.500 metros desde Albert Einstein hasta el Grupo. Por todo ello, en las inmediaciones del Grupo se esperan aglomeraciones mucho antes de las cinco de la tarde.

Recorridos

Respecto a los recorridos a tener en cuenta, esos son los siguientes:

- 17:30. Recorrido A: prueba de los 10 km urbanos. Salida Avenida Albert Einstein - Avenida de Justo del Castillo y Quintana - Paseo Dr. Fleming - Carretera Piles al Infanzón - Carretera De la Providencia - Avda. de José García Bernardo - Puente del Piles - Avenida Rufo García Rendueles - Calle Ezcurdia - Calle Cabrales - Plaza Mayor - Plaza del Marqués - Calle Muelle de Oriente - Calle Marqués de San Esteban - Calle Rodríguez San Pedro - Calle Pedro Duro - Calle Palacio Valdés - Calle Decano Prendes Pando - Avenida Manuel Llaneza - Avenida Pablo Iglesias - Avenida de la Costa - Carretera De Villaviciosa - Calle Jesús Revuelta - Meta entrada principal RGCC.

- 17:35. Recorrido C. prueba de 1500 mts. Mestas - Jesús Revuelta - Carretera Villaviciosa - Rotonda La Guía- Carretera Villaviciosa - Jesús Revuelta - Grupo Covadonga.

- 17:15. Recorrido B: prueba de 400 mts. Mestas - Jesús Revuelta - Grupo Covadonga.

Organizadores, patrocinadores y autoridades, en la presentación de los 10 kilómetros del Grupo. / M.R.

Consejos de la Policía

Se aconseja utilizar la ronda de circunvalación para desplazamientos a las zonas este y oeste de la ciudad, dado que vías principales como Rufo Rendueles, Constitución, Manuel Llaneza, Pablo Iglesias... y otras sufrirán cortes de tráfico. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento en la calle Albert Einstein.

Al tratarse de un recorrido que afecta a una buena parte de la ciudad y la previsión de una participación multitudinaria, desde la Policía Local y el Ayuntamiento de Gijón se ha querido recalcar que la ciudadanía debe seguir las indicaciones del voluntariado de la organización, de Protección Civil y de los efectivos de la Policía Local, que velarán por la seguridad de la prueba.

Para cualquier información, los afectados puden ponerse en contacto con la Policía Local en los teléfonos 985181100 o 092.