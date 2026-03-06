Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Boya celebra su 60 aniversario con una misa y una comida de hermandad en Gijón

El Coro Asturiano de La Calzada actuará en la liturgia, este sábado en la parroquia de La Asunción

Miembros de La Boya junto a su local social.

Miembros de La Boya junto a su local social. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

La Sociedad Recreativa La Boya, una peña gastronómica de Gijón con solera, conmemora este sábado el 60 aniversario de su creación, con una misa y una comida de hermandad. Con estos actos, la peña gastronómica quiere rendir homenaje "a todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a consolidar esta entidad como un referente social y cultural en Gijón".

El programa de actos "combinará tradición, emoción y convivencia, reafirmando seis décadas de historia compartida en la ciudad de Gijón", se indica desde la peña. Estos actos conmemorativos están patrocinados por la Fundación GijónRural.

Los actos comenzarán con una misa cantada, a la una de la tarde de este sábado, en la iglesia parroquial de La Asunción. La actuación durante la liturgia correrá a cargo del Coro Asturiano de La Calzada, acompañado de gaita y tambor.

Miembros de La Boya despidiendo la temporada del bonito, el pasado mes de octubre.

Miembros de La Boya despidiendo la temporada del bonito, el pasado mes de octubre. / Marcos León

El repertorio que ofrecerá el coro será tradicional asturiano, "aportando un marcado carácter cultural y emotivo al inicio de la jornada", se explica desde la sociedad recreativa.

Photocall

Tras la misa, tendrá lugar una comida de hermandad en el Hotel Begoña Park. Previamente, a las dos de la tarde, habrá una recepción oficial y bienvenida en los jardines de ese hotel, en la que se ofrecerá un vino español a los asistentes. También se ha dispuesto un photocall conmemorativo para la ocasión.

Esta bienvenida con posibilidad para los visitantes de inmortalizarse en el photocall se prolongará durante una hora. El inicio de la tradicional comida de hermandad está previsto para las tres de la tarde en los salones principales del hotel, "un gran banquete social que simboliza seis décadas de convivencia, amistad y compromiso con los valores que han definido a La Boya desde su fundación", indican desde el colectivo.

