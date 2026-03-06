El drama de la vivienda en La Arena y Cimavilla, dos barrios de Gijón que pueden ser declarados zonas tensionadas: poca oferta, precios altos y alquileres temporales

¿Alquilar? Caro. ¿Comprar? También. Los altos precios de la vivienda son el muro contra el que chocan una y otra vez quienes quieren hacer de Cimavilla o La Arena un lugar del que ser vecinos y no solo un sitio donde pasar unos días de ocio y descanso mirando al Cantábrico. Ambos barrios están ahora en el centro de una polémica política que enfrenta al gobierno local con el autonómico y en medio de la que están los vecinos que reivindican tomar medidas : sean las que sean y la tome quien las tome pero sin esperar más

La consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, que encabeza Ovidio Zapico (IU) trabaja para que Cimavilla y La Arena se conviertan en los primeros territorios de Gijón declarados zonas de mercado residencial tensionado lo que permitiría, por ejemplo, limitar los precios de los alquileres. Foro y PP, socios del gobierno municipal, rechazan de plano esa declaración. No solo consideran que no hay datos objetivos que la justifican, también piensan que intervenir en el mercado puede, en lugar de aliviar el problema, complicarlo aún más.

¿Cuanto cuesta vivir en Cimavilla? Para empezar no hay mucho donde elegir en un barrio tan pequeño y con la singularidad, para lo bueno pero también para lo malo, de ser el casco histórico de la ciudad. Quien buscara en las últimas horas en la mayor plataforma inmobiliaria nacional una vivienda que ocupar en alquiler en el Barrio Alto solo encontraría 18 ofertas. Pero ojo, que si se quitan las que ya avisan de que solo son para la temporada de septiembre a junio dejando libre el verano el listado se queda en casi nada. Y muy poco por menos de 800 euros. Un dinero que no da para muchos metros cuadrados. Ochocientos euros es lo que se pide por un "acogedor apartamento, ideal para parejas" de 41 metros cuadrados en planta baja con un dormitorio, un baño y cocina americana en la plaza de la Soledad. El plazo máximo de alquiler son cuatro meses. Por el mismo precio, y sin limitaciones temporales, se ofrecen 59 metros cuadrados repartidos en tres estancias en un segundo de la calle Rosario. El edificio es de 1927: la cocina está sin equipar y la casa sin amueblar.

Como «oportunidad única» se presenta un dúplex con 4 habitaciones y 120 metros cuadrados en un edificio sin ascensor. Son 1.100 euros al mes. Lo más caro es un piso de 70 metros cuadrados y dos habitaciones que solo se ofrece para los meses de julio y agosto de forma conjunta y por 2.500 euros al mes. Se explica que la vivienda tiene licencia turística. Algo que enlaza con otro de los problemas que denuncian los vecinos de Cimavilla: la proliferación de pisos turísticos. El último registro municipal cuantificó en 183 las VUT que hay en un barrio de 2.500 habitantes y poco más de 1.600 viviendas edificadas.

Bloques de viviendas en el barrio de La Arena. / Ángel González

Si la opción es la compra, la oferta en la misma plataforma es de una treintena de pisos que van de los 179.000 a los 525.000 euros. Por 179.000 euros lo que se puede conseguir es un bajo interior de 40 metros cuadrados útiles en un edifico de 1908 en la calle Atocha. Una vivienda reformada y a estrenar que el vendedor ofrece como «ideal para inversores». Y por 525.000 euros la opción son 113 metros cuadrados con cuatro habitaciones en una vivienda rehabilitada con vistas a San Pedro y el mar.

Del alquiler de temporada a las vistas al mar

La oferta en La Arena es mayor cuantitativamente pero no se libra de los problemas de precios y temporalidad que sufre Cimavilla. Por eso lo más barato son los 650 euros de renta para un «encantador» piso de 80 metros cuadrados en un sexto ideal para estudiantes ya que es un alquiler de septiembre a junio. Lo más barato para larga estancia se encuentra en una entreplanta de la calle Marqués de Urquijo: 725 euros por 75 metros cuadrados y dos habitaciones. No se admiten mascotas, es necesario avalista y un seguro de alquiler. Por 25 euros más hay un apartamento de 44 metros en la calle Canga Argüelles con una habitación.

Si la mirada se va a los precios más altos el mensaje que se repite es alquiler de temporada. Al que se suma vistas al mar y lujo en una vivienda de dos habitaciones y 71 metros cuadrados de la calle Aguado, que se ofrece por 5.000 euros solo para el mes de agosto. En la letra pequeña se indica que es un edificio de 1966, con orientación este y que no dispone de calefacción. La Arena es otro de los barrios de Gijón donde la presión de los pisos turísticos repercute en una rebaja de la oferta residencial y en la subida de precios. Hay 427 licencias de viviendas de uso turístico, según el registro municipal.

Por si quedaban dudas, un informe presentado esta misma semana consideraba La Arena, tras la zona centro gijonesa, como el segundo barrio más caro para alquilar de Asturias. Una media de 13,2 euros el metro cuadrado al mes

Si la pretensión es comprar lo más barato es un piso en la calle Emilio Tuya de 121 metros cuadrados pero en un tercero sin ascensor. Eso sí con un "sinfín de posibilidades para personalizarlo a tu gusto". Por debajo de ese precio solo se oferta un bajo de 77 metros como oportunidad para convertirlo en vivienda. En la misma calle Emilio Tuya un "bonito piso" de 31 metros con vistas al mar y recientemente reformado son 220.000 euros.

Si el dinero no es problema por 650.000 euro se puede conseguir un piso de 130 metros cuadrados con garaje incluido; además de tres habitaciones, tres baños, terraza y balcón.