Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón

No podría haber acabado peor. A última hora de la tarde de ayer fallecía en el hospital el hombre que el pasado domingo cayó desde el muro de la Cuesta del Cholo junto a su mujer, en el barrio de Cimavilla. El fallecido, José Niño García, era muy conocido en la zona puesto que residía en la plaza del Marqués, frente al muelle local, y durante tiempo regentó un local hostelero en el mismo barrio, concretamente el Toldos. De hecho, el nombre del establecimiento hacía referencia a la tienda de toldos que tenían sus padres, Antonio Niño y Remi García. José Niño tenía 67 años y afrontaba una etapa delicada de salud. Su mujer, Amalia Otero, sigue ingresada en el hospital debido a las lesiones que le produjo también la caída.

Multitud de testigos presenciaron el pasado domingo los infortunados hechos, ocurridos bien entrada la tarde en uno los puntos de encuentro y ocio más típicos de Gijón y de Cimavilla. Hasta la zona se trasladaron dos UVI Móvil tras la llamada a emergencias de quienes vieron lo sucedido. El varón fue trasladado en primer lugar a la ambulancia al constatarse que sufría varios traumatismos. Y pese a que se mostraba consciente su situación de salud se complicó hasta el fatal desenlace.

José Niño, con sus padres, en una fotografía de celebración en su bar hace quince años. / LNE

Según los que vieron lo sucedido, la pareja cayó de espaldas desde una altura de unos dos metros y medio, desde la parte del murete del Tránsito de las Ballenas. No se descarta que el accidente se hubiera podido producir al intentar separar los perros de ambos aunque «hay versiones para todo», decían ayer algunos concidos que lamentaban el infortunado final. «Era buena persona y una persona querida en el barrio», indicaban ayer quienes le conocían.

En plena polémica

Lo cierto es que el accidente que tan trágico final ha tenido se ha producido en Gijón en pleno debate por las intenciones muncipales de instalar un graderío en la Cuesta del Cholo, manifestadas ya hace algún tiempo, y generar nuevas zonas estanciales. Hay que recordar que la calle sube hacia el Cerro de Santa Catalina desde el muelle local. Tiene una pendiente pronunciada y dada su buena orientación y el gran ambiente que se genera cuando calienta el sol, son muchos los gijoneses y turistas que utilizan los muros perimetrales de la calle para sentarse y pasar la tarde.

Esta misma semana, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, muchos usuarios de la zona consideraban que no es un lugar de peligro pero donde sí hay que extremar las precauciones cuando hay mucha aglomeración de gente. Entre las peticiones que se hacían a las autoridades municipales pocas tenían que ver con la instalación de un graderío y muchas, sin embargo, con el control de tráfico cuando la zona está más concurrida.