"Flores para Antonio" y el cine pionero de Nadia Werba en la programación del FICX este trimestre en Gijón

Con un inicio muy popular y un trabajo muy premiado, el documental "Flores para Antonio", dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, que explora la figura del músico Antonio Flores a través de la mirada de su hija, la actriz Alba Flores se inicia la nueva programación de el Ciclo VOS que durante todo el año realiza el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, FICX Plus. De nuevo la idea es acercar al público "una cuidada selección de títulos recientes del panorama cinematográfico internacional". Las proyecciones tendrán lugar entre el 14 de marzo y el 9 de mayo en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur.

Precios

Las entradas del Ciclo VOS tienen un precio de 4 € y pueden adquirirse de forma anticipada en la taquilla del Teatro Jovellanos y en la web oficial del FICX (www.ficx.tv), o el mismo día de la sesión en el CMI Pumarín Gijón Sur. Existe un 25 % de descuento con el Carné Joven, y se puede utilizar el Bono Cultural Joven.

Títulos del ciclo y fechas

"Flores para Antonio" se proyectará el día 14 y llega casi directa de los premio Goya, donde la película, que fue ganadora del Premio Forqué al Mejor Largometraje Documental, logró el "cabezón" a la Mejor canción original. propone un emotivo viaje personal y familiar en torno a la memoria, la música y la identidad.

El 28 de marzo se proyectará La torre de hielo, de la directora francesa Lucile Hadžihalilović. Ambientado en los años 70, el filme presenta la relación entre una enigmática actriz, protagonizada por Marion Cotillard, y una joven que escapa de un orfanato. La película fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Berlín con el Oso de Plata a la contribución artística.

El 11 de abril llegará Mátate, amor, el esperado regreso de la cineasta Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson al frente del reparto. La película, que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, explora la complejidad del amor a través de una joven pareja que da la bienvenida a su primer bebé. Basada en la aclamada novela homónima de Ariana Harwicz.

El 25 de abril será para la proyección de Un mundo frágil y maravilloso, del director Cyril Aris, una historia ambientada en Beirut que sigue durante tres décadas la relación entre dos personas marcadas por el contexto político y social de su país. El filme obtuvo el Premio del Público en el Festival de Venecia y en la SEMINCI.

El ciclo concluirá el 9 de mayo con El último vikingo, comedia dramática dirigida por Anders Thomas Jensen y protagonizada por Mads Mikkelsen, que combina humor y emoción en la historia de dos hermanos que emprenden un viaje tan absurdo como revelador.

Sesión especial dedicada a una olvidada: Nadia Werba

Además, FICX Plus va a incluir este trimestre una sesión especial dedicada a la pintora y cineasta Nadia Werba. La figura olvidada de la pintora y cineasta Nadia Werba ha sido recuperada en los últimos años gracias al acuerdo entre Filmoteca Española, organismo del Ministerio de Cultura encargado de la preservación, investigación y difusión del patrimonio fílmico y cinematográfico español, CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) y el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid.

A raíz de esa colaboración se han restaurado los cuatro cortometrajes documentales que Nadia Werba filmó en España entre 1965 y 1967. Este trabajo se presentó en una sesión especial del Festival de Málaga con motivo del Día Internacional de las Mujeres del 2024.

Werba nació en París en 1926 en el seno de una familia judía que tuvo que huir a Argentina ante el avance del nazismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, decide volver a París para continuar su formación artística y allí se casa conHank Werba, periodista que la adentra en el mundo del cine, ya que trabaja con el productor Samuel Bronston. De esta manera, llega a España como parte de la troupe que acompaña al productor de Hollywood y vive en primera línea ese momento de euforia cinematográfica madrileño asistiendo a rodajes como "La condesa descalza", "Rey de reyes", "Doctor Zivago" o "55 días en Pekín".

Son años muy prolíficos para ella y, al final de esa etapa española, es cuando realiza el salto a la dirección, rodando en solo dos años los cuatro cortometrajes que ahora se han restaurado. Tras su paso por España, realiza documentales por todo el mundo y también da el salto a la ficción, rodando dos largometrajes en Estados Unidos, "My Mother, My Daugther" (1981) y "Eva’s Dream" (1982).

El programa que le dedica el Ficx tendrá lugar el 27 de abril en la Antigua Escuela de Comercio y reunirá los cuatro cortometrajes documentales rodados en España entre 1965 y 1967 —San Juan del Toro, Maestros del duende, Unos chicos, unas chicas y Catch— junto al documental Nadia Werba: Semblanza para el futuro, producido por CIMA, que contextualiza la vida y obra de la artista, poniendo el foco en su aportación al panorama cinematográfico español de los años 60. En el caso de Werba, desde los ámbitos cinematográficos españoles se está contribuyendo así a rescatar y poner en valor la obra de una creadora fundamental para comprender el cine documental español de los años sesenta. La sesión será de entrada libre hasta completar aforo.