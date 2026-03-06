Gijón acoge una jornada de financiación en economía azul que reúne a los principales representantes del sector

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa de Gijón, fue la encargada de inaugurar dicha jornada, que se desarrolló bajo el título "Oportunidades de financiación en la economía azul", y que permitió reivindicar este sector como "una oportunidad extraordinaria". "Por eso, destacó Pumariega, hoy no nos reunimos únicamente para conocer convocatorias, programas o líneas de ayuda, sino para reflexionar sobre cómo Gijón puede aprovechar de forma inteligente, coordinada y ambiciosa los instrumentos financieros que Europa y España ponen al servicio de la transformación económica, la sostenibilidad y la innovación en el entorno marítimo.

Gijón ha estado históricamente vinculada al mar. El mar ha sido motor industrial, espacio de intercambio, fuente de empleo y elemento identitario. Pero hoy estamos ante una nueva etapa. Una etapa en la que la Economía Azul se entiende como un ecosistema innovador que integra conocimiento, tecnología, sostenibilidad y competitividad". Tenemos por delante un magnífico porvenir y, por esa razón, Rubén González, Director de la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul, aseguró que estamos ante una "realidad estratégica" y que en ella "la financiación nacional y europea son herramientas clave".

Para utilizarlas, es fundamental conocerlas y lo mejor es hacerlo de la mano de expertos como Marta Pascual, del Hub Nacional Español del Plan de Acción del Atlántico; Isabel Camacho, jefa de área de Economía Azul de la subdirección general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales; Elena Barrios, consejera técnica de la subdirección general de Cooperación Territorial Europea, y Juan Carlos García Carrasco, del Punto Nacional de Contacto Clúster 5 y delegado en el comité del Programa de Clúster 6 Horizonte Europa, quienes explicaron todos los detalles de la financiación.

Noticias relacionadas

En la jornada participaron empresas, personas emprendedoras, entidades, personal investigador y profesionales interesados en desarrollar proyectos en el marco de la economía azul y en conocer cómo acceder a financiación europea y nacional para ello.