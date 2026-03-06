Gijón acoge una jornada de financiación en economía azul que reúne a los principales representantes del sector
La Escuela Superior de la Marina Civil ha sido el escenario de una jornada sobre financiación en la Economía Azul, organizada por la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul y Gijón Impulsa
L. L.
Ángela Pumariega, Vicealcaldesa de Gijón, fue la encargada de inaugurar dicha jornada, que se desarrolló bajo el título "Oportunidades de financiación en la economía azul", y que permitió reivindicar este sector como "una oportunidad extraordinaria". "Por eso, destacó Pumariega, hoy no nos reunimos únicamente para conocer convocatorias, programas o líneas de ayuda, sino para reflexionar sobre cómo Gijón puede aprovechar de forma inteligente, coordinada y ambiciosa los instrumentos financieros que Europa y España ponen al servicio de la transformación económica, la sostenibilidad y la innovación en el entorno marítimo.
Gijón ha estado históricamente vinculada al mar. El mar ha sido motor industrial, espacio de intercambio, fuente de empleo y elemento identitario. Pero hoy estamos ante una nueva etapa. Una etapa en la que la Economía Azul se entiende como un ecosistema innovador que integra conocimiento, tecnología, sostenibilidad y competitividad". Tenemos por delante un magnífico porvenir y, por esa razón, Rubén González, Director de la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul, aseguró que estamos ante una "realidad estratégica" y que en ella "la financiación nacional y europea son herramientas clave".
Para utilizarlas, es fundamental conocerlas y lo mejor es hacerlo de la mano de expertos como Marta Pascual, del Hub Nacional Español del Plan de Acción del Atlántico; Isabel Camacho, jefa de área de Economía Azul de la subdirección general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales; Elena Barrios, consejera técnica de la subdirección general de Cooperación Territorial Europea, y Juan Carlos García Carrasco, del Punto Nacional de Contacto Clúster 5 y delegado en el comité del Programa de Clúster 6 Horizonte Europa, quienes explicaron todos los detalles de la financiación.
En la jornada participaron empresas, personas emprendedoras, entidades, personal investigador y profesionales interesados en desarrollar proyectos en el marco de la economía azul y en conocer cómo acceder a financiación europea y nacional para ello.
