Gijón venera al Cristo Redentor en la capilla de la Soledad: "Es el 'Señor de Madrid', pero también el de Cimavilla"

Gijón despertó este viernes con una mañana totalmente opuesta a las que ya se había acostumbrado desde el inicio de la semana. La lluvia y el viento regresaron tras unos días primaverales y no invitaban a salir de casa. Esas condiciones no supusieron impedimento para que un centenar de fieles se desplazaran a la capilla de la Soledad para honrar al Cristo Redentor con motivo de la festividad popular de Jesús de Medinaceli, que se celebra cada primer viernes de marzo. El interior del templo estuvo abarrotado durante la misa y muchos se vieron obligados a seguirla desde la confluencia de las calles Artillería y Soledad, donde se instalaron algunos bancos. "Es emotivo que haya tanta gente con el día tan malo que hace", comentaron los asistentes.

La eucaristía la ofició el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, quien agradeció a los asistentes su presencia y destacó que Jesús de Medinaceli "es el 'Señor de Madrid', pero en Gijón también es el 'Señor de Cimavilla'". El religioso lanzó estas palabras desde un atril ubicado frente a la puerta que da acceso al templo. Detrás de él estaban La Soledad y el Cristo Redentor, representado con una talla obra del escultor gallego Manuel Cagide y réplica del Cristo de Medinaceli.

Durante la misa, Gómez Cuesta remarcó "la humildad y la sencillez" de la celebración y afirmó que "esta capilla es un locutorio hacia el cielo". "Todos los días recibe a gente que viene en secreto a hablar con el Señor y la Virgen. Aquí encuentran consuelo, ánimo y gracia", agregó el párroco.

El religioso hizo hincapié en la importancia de continuar manteniendo viva una tradición tan asentada en el calendario. "Dan vida y son herencia que hemos recibido de nuestros mayores. Es importante que sepamos vivirlas y transmitirlas en un mundo de guerra y tan agresivo", clamó Gómez Cuesta, que también pidió por "los enfermos, los ancianos que se encuentran solos, las personas que pasan por dificultades y por todos aquellos que necesitan ayuda y gracia".

Al término de la misa, los devotos asistentes comenzaron a acercarse al Cristo Redentor pidiéndole tres gracias. La capilla permaneció abierta hasta las 21.00 horas. Una de las primeras en lanzarle sus peticiones fue la gijonesa Carmen Cobos, una de las que cada primer viernes de marzo asiste a la capilla de la Soledad. "Me gusta venir siempre. El Cristo de Medinaceli es muy importante en mi familia porque mi marido se educó en Madrid. Tiene mucho peso entre nosotros", explicó Cobos, que añadió que "es genial que la gente siempre responda y no falte a esta cita".

Desde Contrueces llegaron Inma Ovín con su hija, Paula, y su hermano, José, para cumplir con una tradición que les inculcó su madre, Conchi, que ya falleció. "Nos aporta mucha paz estar aquí cuando llega el primer viernes de marzo. Nos encanta seguir viniendo como ella hacía", expresó Inma Ovín.

A lo largo de la jornada, los cofrades de la Hermandad de la Santa Vera Cruz vendieron llaveros y medallas con las imágenes de Jesús de Medinaceli y La Soledad. "Se les venera mucho en este barrio. Son muy importantes", indicaron los fieles.

Un fin de semana repleto de actividad

Más allá de la festividad de Jesús de Medinaceli, esta tarde a las 19.00 horas se presentará la Semana Santa de Medina de Rioseco en la Colegiata de San Juan Bautista y, a las 19.30 horas, habrá un vía crucis en San Pedro.

El sábado a las 18.15 horas será el turno del pregón infantil y juvenil, así como de la presentación del cartel de la Semana Santa de Gijón y de la inauguración de la exposición de medallas y emblemas de la Vera Cruz. Esta muestra estará abierta hasta el 14 de marzo.

Por último, el domingo se realizará el traslado de la Piedad. La procesión arrancará a las 17.00 horas en la iglesia de San José y finalizará en San Pedro. Los cofrades estarán acompañados por los integrantes de la Agrupación Musical del Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.